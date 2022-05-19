Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Сиэтл
Динамо Хьюстон - Сиэтл: обзор матча 19 мая 2022
Динамо Хьюстон
19.05.2022, четверг, 03:30
США. МЛС, 17 тур
0 : 1
Завершен
Сиэтл
28'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Сиэтл
Замена
Т. Фернандес
️️️️
М. Родригес
90'
+1
Желтая карточка
Д. Керен
90'
86'
Замена
W. Bruin
️️️️
Р. Руидиас
86'
Замена
E. Dobbelaere
️️️️
А. Русняк
82'
Вторая желтая
А. Рольдан
79'
Желтая карточка
А. Рольдан
77'
Замена
J. Medranda
️️️️
Д. Моррис
Замена
T. Pasher
️️️️
Ф. Пико
62'
Замена
R. Avila
️️️️
Кинтеро
62'
59'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
К. Роу
Вторая желтая
А. Карраскилья
54'
47'
Желтая карточка
К. Роу
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Руидиас
Пас отдал
А. Рольдан
Желтая карточка
А. Карраскилья
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
2
Zeca
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
14
Roberto Avila
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
26
Эндрю Томас
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
1-2-5
12
Кларк
26
Паркер
24
Керен
22
Пико
8
Карраскилья
11
Феррейра
25
Кинтеро
8
Родригес
29
Джанкуа
3-5-2
24
Фрай
28
Гомес Андраде
3
Арреага
5
Толо
7
Рольдан
11
Русняк
22
Роу
16
Рольдан
14
Лодейро
9
Руидиас
13
Моррис
8
Родригес
32
Фернандес
32
Фернандес
8
Родригес
25
Кинтеро
14
14
25
Кинтеро
22
Пико
0
0
22
Пико
13
Моррис
94
94
13
Моррис
22
Роу
12
Атенсио
12
Атенсио
22
Роу
11
Русняк
45
45
11
Русняк
9
Руидиас
29
29
9
Руидиас
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Сиэтл
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
30
Stefan Cleveland
ВР
26
Эндрю Томас
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
26
Эндрю Томас
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Динамо Хьюстон - Сиэтл
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
Новости команд
Все
Динамо Хьюстон
Сиэтл
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+