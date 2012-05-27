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Андрей Акопянц
Статистика
Андрей Акопянц - статистика
Завершил карьеру
27 августа 1978 (48)
#36 | Полузащитник
168 см | 60 кг
Узбекистан | Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
26
1
1
5
0
Луч
14
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 49 тур
Факел
0 : 1
27.05.2012
Луч
1' - 90'
35'
Россия. ФНЛ, 48 тур
КАМАЗ
2 : 0
21.05.2012
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 47 тур
Факел
0 : 2
15.05.2012
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 46 тур
Торпедо Вл
2 : 1
08.05.2012
Факел
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 45 тур
Факел
0 : 0
02.05.2012
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 43 тур
Факел
2 : 1
20.04.2012
СКА-Хабаровск
1' - 90'
23'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
2 : 1
07.04.2012
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Факел
1 : 0
01.04.2012
Енисей
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Химки
1 : 3
26.03.2012
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
1 : 1
07.11.2011
Факел
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 2
04.11.2011
Факел
1' - 90'
81'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
2 : 1
27.10.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Мордовия
3 : 2
17.10.2011
Факел
1' - 60'
31'
Россия. ФНЛ, 33 тур
КАМАЗ
3 : 1
14.10.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Факел
0 : 1
03.10.2011
Волгарь
1' - 87'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Торпедо
2 : 0
28.09.2011
Факел
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
0 : 0
25.09.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Факел
2 : 2
15.09.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 3
12.09.2011
Луч
1' - 90'
12'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химки
2 : 0
06.09.2011
Факел
1' - 59'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
1 : 0
29.08.2011
Черноморец
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Урал
1 : 1
22.08.2011
Факел
1' - 90'
77'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Оренбург
2 : 1
19.08.2011
Факел
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1 : 0
12.08.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Факел
0 : 1
09.08.2011
Динамо Бр
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Урал
1 : 1
27.06.2011
Луч
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
0 : 0
24.06.2011
Луч
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
14.06.2011
Волгарь
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
0 : 0
07.06.2011
Луч
1' - 87'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Луч
0 : 2
24.05.2011
Торпедо
1' - 40'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
2 : 2
15.05.2011
Луч
1' - 29'
18'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Луч
0 : 0
07.05.2011
Химки
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
0 : 0
04.05.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Торпедо Вл
1 : 1
28.04.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1 : 0
15.04.2011
Черноморец
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
1 : 1
07.04.2011
Луч
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 1 тур
КАМАЗ
2 : 0
04.04.2011
Луч
1' - 56'
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