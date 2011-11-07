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    Андрей Акопянц - статистика

    Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Акопович
    Фамилия Акопянц
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 августа 1978 (44 года)
    Рост 168
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 26 1 1 5 0
    Луч 14 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2012 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Луч (Владивосток)
    35'
    21.05.2012 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Факел (Воронеж)
    15.05.2012 1' -90' Факел (Воронеж) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    08.05.2012 1' -75' Торпедо Вл (Владимир) 2:1 Факел (Воронеж)
    02.05.2012 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    20.04.2012 1' -90' Факел (Воронеж) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23'
    07.04.2012 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:1 Факел (Воронеж)
    01.04.2012 55' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Енисей (Красноярск)
    26.03.2012 Был в запасе Химки (Химки) 1:3 Факел (Воронеж)
    07.11.2011 1' -81' Енисей (Красноярск) 1:1 Факел (Воронеж)
    04.11.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:2 Факел (Воронеж)
    81'
    27.10.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 2:1 Торпедо Вл (Владимир)
    17.10.2011 1' -60' Мордовия (Саранск) 3:2 Факел (Воронеж)
    31'
    14.10.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Факел (Воронеж)
    03.10.2011 1' -87' Факел (Воронеж) 0:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    28.09.2011 1' -82' Торпедо (Москва) 2:0 Факел (Воронеж)
    25.09.2011 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Факел (Воронеж)
    15.09.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    12.09.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:3 Луч (Владивосток)
    12'
    06.09.2011 1' -59' Химки (Химки) 2:0 Факел (Воронеж)
    29.08.2011 1' -77' Факел (Воронеж) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    22.08.2011 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:1 Факел (Воронеж)
    77'
    19.08.2011 1' -78' Оренбург (Оренбург) 2:1 Факел (Воронеж)
    12.08.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Факел (Воронеж)
    09.08.2011 1' -77' Факел (Воронеж) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    27.06.2011 1' -62' Урал (Екатеринбург) 1:1 Луч (Владивосток)
    24.06.2011 1' -63' Оренбург (Оренбург) 0:0 Луч (Владивосток)
    14.06.2011 1' -62' Луч (Владивосток) 0:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    07.06.2011 1' -87' Шинник (Ярославль) 0:0 Луч (Владивосток)
    24.05.2011 1' -40' Луч (Владивосток) 0:2 Торпедо (Москва)
    15.05.2011 1' -29' Сибирь (Новосибирск) 2:2 Луч (Владивосток)
    18'
    07.05.2011 1' -55' Луч (Владивосток) 0:0 Химки (Химки)
    04.05.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Факел (Воронеж)
    28.04.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Луч (Владивосток)
    15.04.2011 68' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.04.2011 1' -75' Мордовия (Саранск) 1:1 Луч (Владивосток)
    04.04.2011 1' -56' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Луч (Владивосток)
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