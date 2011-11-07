|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|26
|1
|1
|5
|0
|Луч
|14
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2012
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|35'
|21.05.2012
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|15.05.2012
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|08.05.2012
|1' -75'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|02.05.2012
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|20.04.2012
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23'
|07.04.2012
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|01.04.2012
|55' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|26.03.2012
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:3
|Факел (Воронеж)
|07.11.2011
|1' -81'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|04.11.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|81'
|27.10.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|17.10.2011
|1' -60'
|Мордовия (Саранск)
|3:2
|Факел (Воронеж)
|31'
|14.10.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|03.10.2011
|1' -87'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|28.09.2011
|1' -82'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|25.09.2011
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|15.09.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|12.09.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Луч (Владивосток)
|12'
|06.09.2011
|1' -59'
|Химки (Химки)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|29.08.2011
|1' -77'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.08.2011
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|77'
|19.08.2011
|1' -78'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|12.08.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|09.08.2011
|1' -77'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|27.06.2011
|1' -62'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|24.06.2011
|1' -63'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|14.06.2011
|1' -62'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|07.06.2011
|1' -87'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|24.05.2011
|1' -40'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|15.05.2011
|1' -29'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|18'
|07.05.2011
|1' -55'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Химки (Химки)
|04.05.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|28.04.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|15.04.2011
|68' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.04.2011
|1' -75'
|Мордовия (Саранск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|04.04.2011
|1' -56'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Луч (Владивосток)