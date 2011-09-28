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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Факел
Торпедо - Факел: обзор матча 28 сентября 2011
Торпедо
28.09.2011, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
2 : 0
Завершен
Факел
24'
И. Чернышов (П)
28'
В. Хозин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Факел
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
А. Намашко
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
И. Логуа
️️️️
А. Акопянц
Замена
И. Эдиев
️️️️
Е. Гапон
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
Д. Клопков
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Рылов
Замена
Д. Большаков
️️️️
Н. Саталкин
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
В. Шишелов
Желтая карточка
Л. Кантонистов
ГОЛ! 2:0!
В. Хозин
Желтая карточка
С. Хабаров
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Чернышов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Артур Рылов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
6
Александр Намашко
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
Факел
1
Иван Асютин
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
4-3-2-1
0
Клевинскас
44
Самсонов
2
Хозин
6
Малыгин
26
Чернышов
15
Андреев
20
Стеклов
10
Рылов
87
Саталкин
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
4-4-2
25
Долха
43
Логашов
15
Житников
19
Михалев
33
Гапон
20
Хабаров
44
Клопков
78
Кантонистов
36
Акопянц
11
Аброскин
55
Шишелов
87
Саталкин
9
Большаков
9
Большаков
87
Саталкин
10
Рылов
8
Васильев
8
Васильев
10
Рылов
13
Дорожкин
6
Намашко
6
Намашко
13
Дорожкин
55
Шишелов
10
Гаврюк
10
Гаврюк
55
Шишелов
33
Гапон
5
Эдиев
5
Эдиев
33
Гапон
36
Акопянц
7
Логуа
7
Логуа
36
Акопянц
44
Клопков
15
Лайзанс
15
Лайзанс
44
Клопков
Остались в запасе
Торпедо
Факел
27
Владислав Иванов
ЦФ
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
1
Иван Асютин
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
27
Владислав Иванов
ЦФ
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Иван Асютин
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Торпедо - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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