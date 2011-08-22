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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Факел
Урал - Факел: обзор матча 22 августа 2011
Урал
22.08.2011, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 1
Завершен
Факел
45'
Д. Тумасян
85'
В. Шишелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Факел
Замена
А. Аброскин
️️️️
А. Акопянц
Желтая карточка
Э. Долха
Желтая карточка
С. Гаврилов
ГОЛ! 1:1!
В. Шишелов
Замена
П. Сикимич
️️️️
Е. Ятченко
Замена
А. Дмитриев
️️️️
Б. Петрович
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
П. Гицелов
Желтая карточка
А. Акопянц
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
О. Шатов
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Заболотный
Желтая карточка
П. Гицелов
Замена
С. Гаврилов
️️️️
Ю. Лайзанс
Желтая карточка
Е. Гапон
Желтая карточка
А. Ойеволе
ГОЛ! 1:0!
Д. Тумасян
Желтая карточка
А. Михалев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
83
Петр Гицелов
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Урал
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Факел
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
3-3-3-1
22
Кот
58
Ойеволе
34
Тумасян
15
Новиков
7
Данцев
25
Бочков
97
Ятченко
11
Петрович
14
Семакин
27
Шатов
91
Заболотный
4-3-2-1
25
Долха
15
Житников
43
Логашов
19
Михалев
33
Гапон
36
Акопянц
44
Клопков
78
Кантонистов
15
Лайзанс
83
Гицелов
55
Шишелов
27
Шатов
70
Сафрониди
70
Сафрониди
27
Шатов
11
Петрович
19
Дмитриев
19
Дмитриев
11
Петрович
91
Заболотный
10
Лунгу
10
Лунгу
91
Заболотный
97
Ятченко
81
Сикимич
81
Сикимич
97
Ятченко
83
Гицелов
10
Гаврюк
10
Гаврюк
83
Гицелов
15
Лайзанс
99
Гаврилов
99
Гаврилов
15
Лайзанс
36
Акопянц
11
Аброскин
11
Аброскин
36
Акопянц
Остались в запасе
Урал
Факел
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Урал - Факел
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
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0 : 0
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0 : 1
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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