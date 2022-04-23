Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ибрахима Бальде - статистика

Завершил карьеру
4 апреля 1989 (37)
#6 | Нападающий
190 см | 82 кг
Сенегал
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гиресунспор
32
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
23.04.2022
Гиресунспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
0 : 0
17.04.2022
Бешикташ
66' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Йени Малатьяспор
0 : 1
10.04.2022
Гиресунспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Гиресунспор
2 : 2
02.04.2022
Сивасспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Гиресунспор
2 : 1
14.03.2022
Газиантеп
74' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
1 : 2
05.03.2022
Гиресунспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Гиресунспор
3 : 1
27.02.2022
Гезтепе
85' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Кайсериспор
2 : 1
19.02.2022
Гиресунспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Гиресунспор
1 : 2
12.02.2022
Фенербахче
60' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коньяспор
1 : 0
04.02.2022
Гиресунспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Гиресунспор
1 : 3
23.01.2022
Аланьяспор
1' - 59'
Турция. Суперлига, 22 тур
Трабзонспор
1 : 1
19.01.2022
Гиресунспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Гиресунспор
0 : 2
16.01.2022
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Галатасарай
0 : 1
08.01.2022
Гиресунспор
1' - 62'
Турция. Суперлига, 19 тур
Гиресунспор
0 : 1
25.12.2021
Хатайспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 18 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
21.12.2021
Гиресунспор
1' - 80'
Турция. Суперлига, 17 тур
Гиресунспор
3 : 1
17.12.2021
Алтай
1' - 76'
61'
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
1 : 0
12.12.2021
Гиресунспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 15 тур
Гиресунспор
3 : 1
05.12.2021
Карагюмрюк
1' - 70'
69'
Турция. Суперлига, 14 тур
Бешикташ
0 : 4
27.11.2021
Гиресунспор
1' - 69'
55'
Турция. Суперлига, 13 тур
Гиресунспор
1 : 0
20.11.2021
Йени Малатьяспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Сивасспор
0 : 0
06.11.2021
Гиресунспор
70' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Гиресунспор
1 : 2
01.11.2021
Антальяспор
58' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Газиантеп
1 : 1
23.10.2021
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гиресунспор
2 : 0
16.10.2021
Ризеспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
0 : 1
02.10.2021
Гиресунспор
66' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Гиресунспор
1 : 1
26.09.2021
Кайсериспор
29' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
2 : 1
23.09.2021
Гиресунспор
1' - 67'
40'
40'
Турция. Суперлига, 5 тур
Гиресунспор
0 : 0
19.09.2021
Коньяспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Аланьяспор
1 : 0
13.09.2021
Гиресунспор
68' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Гиресунспор
0 : 1
29.08.2021
Трабзонспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
2 : 0
21.08.2021
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Гиресунспор
0 : 2
16.08.2021
Галатасарай
1' - 90'
Главные новости
Суперлига. «Трабзонспор» уничтожил «Галатасарай» Батракова, у Салаха 3+1
21:58
1
В «Барселоне» сделали важное заявление о будущем Рафиньи
21:43
Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
21:25
ФотоСафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
6
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
1
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
2
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+