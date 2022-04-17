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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Бешикташ
Гиресунспор - Бешикташ: обзор матча 17 апреля 2022
Гиресунспор
17.04.2022, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Бешикташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Бешикташ
Замена
З. Явру
️️️️
М. Сулейманов
89'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Сержио
77'
77'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
М. Батшуайи
77'
Замена
У. Мерас
️️️️
Р. Йилмаз
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Найир
66'
56'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Д. Боздоган
56'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
А. Тейшейра
Желтая карточка
С. Пикинчол
17'
9'
Желтая карточка
Н. Уйсал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
8
Флавио
ЦП
22
Шикинью
АП
14
Умут Найир
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
33
Гектан Керют
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
67
Furkan Kütük
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кочук
16
Бехич
35
Пикинчол
25
Перес
77
Билазер
8
Траоре
8
Флавио
70
Сержио
22
Шикинью
14
Найир
93
Сулейманов
4-4-1-1
30
Дестаноглу
19
Розье
3
Монтеро
33
Йилмаз
21
Вида
20
Уйсал
5
Соуза
18
Геззаль
70
Боздоган
11
Тейшейра
44
Батшуайи
93
Сулейманов
18
Явру
18
Явру
93
Сулейманов
70
Сержио
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
70
Сержио
14
Найир
6
Бальде
6
Бальде
14
Найир
33
Йилмаз
17
Мерас
17
Мерас
33
Йилмаз
70
Боздоган
15
Пьянич
15
Пьянич
70
Боздоган
11
Тейшейра
14
Н'Куду
14
Н'Куду
11
Тейшейра
44
Батшуайи
50
Ялчин
50
Ялчин
44
Батшуайи
Остались в запасе
Гиресунспор
Бешикташ
23
Онурджан Пири
ВР
33
Гектан Керют
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
67
Furkan Kütük
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
33
Гектан Керют
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
67
Furkan Kütük
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Ондер Каравели
Статистика матча Гиресунспор - Бешикташ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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