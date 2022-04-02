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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Сивасспор
Гиресунспор - Сивасспор: обзор матча 02 апреля 2022
Гиресунспор
02.04.2022, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Сивасспор
73'
У. Найир
80'
У. Найир
39'
О. Кайоде
44'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Сивасспор
ГОЛ! 2:2!
У. Найир
Пас отдал
Ф. Диабате
80'
79'
Замена
И. Кофи
️️️️
Х. Арслан
Замена
И. Бальде
️️️️
Флавио
76'
ГОЛ! 1:2!
У. Найир
Пас отдал
Шикинью
73'
66'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Ф. Файр
Замена
М. Сулейманов
️️️️
М. Гюмюшкая
60'
53'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
46'
Замена
П. Энрике
️️️️
О. Кайоде
44'
ГОЛ! 0:2!
М. Градель
Пас отдал
Э. Йесилюрт
39'
ГОЛ! 0:1!
О. Кайоде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
8
Хамиду Траоре
ОП
8
Флавио
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
22
Шикинью
АП
14
Умут Найир
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Гиресунспор
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кочук
16
Бехич
4
Диарра
25
Перес
77
Билазер
8
Траоре
8
Флавио
23
Гюмюшкая
22
Шикинью
34
Диабате
14
Найир
3-3-4
35
Вурал
3
Чифтци
6
Гутас
88
Османпаша
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
80
Кайоде
9
Ятабаре
6
Ульвестад
17
Йесилюрт
8
Флавио
6
Бальде
6
Бальде
8
Флавио
23
Гюмюшкая
93
Сулейманов
93
Сулейманов
23
Гюмюшкая
76
Файр
20
Кесгин
20
Кесгин
76
Файр
37
Арслан
5
Кофи
5
Кофи
37
Арслан
80
Кайоде
7
Энрике
7
Энрике
80
Кайоде
Остались в запасе
Гиресунспор
Сивасспор
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Гиресунспор - Сивасспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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