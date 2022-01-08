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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Гиресунспор
Галатасарай - Гиресунспор: обзор матча 08 января 2022
Галатасарай
08.01.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Гиресунспор
11'
М. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Гиресунспор
87'
Замена
Дуглас
️️️️
М. Сулейманов
Желтая карточка
В. Нельссон
86'
74'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
Сержио
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
А. Чикелдэу
73'
62'
Замена
У. Найир
️️️️
И. Бальде
Замена
A. Turan
️️️️
Х. Дервисоглу
62'
Желтая карточка
А. Кара
59'
Замена
А. Кара
️️️️
Б. Кутлу
46'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Э. Килинк
46'
Замена
К. Люиндама
️️️️
К. Арслан
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Сулейманов
Пас отдал
Сержио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Флавио
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
28
Бартуг Элмаз
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
30
Аталай Бабакан
АП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Гиресунспор
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
14
Джо Чампнесс
ЛВ
80
Чекдар Орхан
АП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
4-2-1-3
13
Кипе
18
Байрам
24
Арслан
25
Нельссон
23
Боэ
20
Чикелдэу
10
Кутлу
80
Морутан
28
Дервисоглу
8
Бабел
11
Килинк
3-2-1-1-2
1
Кочук
25
Перес
35
Пикинчол
6
Пелюпесси
18
Явру
16
Бехич
8
Флавио
70
Сержио
93
Сулейманов
6
Бальде
24
Арслан
27
Люиндама
27
Люиндама
24
Арслан
10
Кутлу
35
Кара
35
Кара
10
Кутлу
20
Чикелдэу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
20
Чикелдэу
11
Килинк
17
Джаглаян
17
Джаглаян
11
Килинк
28
Дервисоглу
10
10
28
Дервисоглу
93
Сулейманов
23
Дуглас
23
Дуглас
93
Сулейманов
70
Сержио
34
Диабате
34
Диабате
70
Сержио
6
Бальде
14
Найир
14
Найир
6
Бальде
Остались в запасе
Галатасарай
Гиресунспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
28
Бартуг Элмаз
ОП
30
Аталай Бабакан
АП
Главный тренер
Фатих Терим
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
АП
14
Джо Чампнесс
ЛВ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
28
Бартуг Элмаз
ОП
30
Аталай Бабакан
АП
Остались в запасе
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
АП
14
Джо Чампнесс
ЛВ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Галатасарай - Гиресунспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
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