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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Гиресунспор
Бешикташ - Гиресунспор: обзор матча 27 ноября 2021
Бешикташ
27.11.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 4
Завершен
Гиресунспор
22'
Ф. Диабате (П)
55'
И. Бальде
64'
Сержио
90'
Д. Чампнесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Гиресунспор
90'
ГОЛ! 0:4!
Д. Чампнесс
Пас отдал
Флавио
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
У. Мерас
87'
86'
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
А. Бехич
86'
Замена
У. Найир
️️️️
Сержио
86'
Замена
E. Can Akdag
️️️️
Х. Траоре
75'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
М. Сулейманов
Замена
А. Тейшейра
️️️️
М. Батшуайи
70'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
Д. Н'Куду
69'
69'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
И. Бальде
64'
ГОЛ! 0:3!
Сержио
Желтая карточка
Соуза
62'
55'
ГОЛ! 0:2!
И. Бальде
Пас отдал
А. Перес
Замена
Велинтон
️️️️
М. Пьянич
46'
Красная карточка
Н. Уйсал
39'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Диабате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Соуза
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
8
Хамиду Траоре
ЦП
70
Сержио
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
28
Erol Can Akdag
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
3-5-2
34
Гюнок
17
Мерас
21
Вида
19
Розье
15
Пьянич
20
Уйсал
14
Н'Куду
5
Соуза
18
Геззаль
44
Батшуайи
9
Ларин
4-2-4
1
Кочук
25
Перес
4
Диарра
18
Явру
16
Бехич
8
Траоре
70
Сержио
93
Сулейманов
6
Бальде
8
Флавио
34
Диабате
14
Н'Куду
70
Боздоган
70
Боздоган
14
Н'Куду
17
Мерас
3
Монтеро
3
Монтеро
17
Мерас
15
Пьянич
23
Велинтон
23
Велинтон
15
Пьянич
44
Батшуайи
11
Тейшейра
11
Тейшейра
44
Батшуайи
93
Сулейманов
33
Ташдемир
33
Ташдемир
93
Сулейманов
8
Траоре
28
28
8
Траоре
6
Бальде
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
6
Бальде
70
Сержио
14
Найир
14
Найир
70
Сержио
16
Бехич
14
Чампнесс
14
Чампнесс
16
Бехич
Остались в запасе
Бешикташ
Гиресунспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Бешикташ - Гиресунспор
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
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