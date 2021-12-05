Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Карагюмрюк
Гиресунспор - Карагюмрюк: обзор матча 05 декабря 2021
Гиресунспор
05.12.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Карагюмрюк
69'
И. Бальде
83'
С. Дукара
88'
С. Дукара (П)
28'
А. Пешич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гиресунспор - Карагюмрюк
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
А. Бехич
90'
Замена
Х. Билазер
️️️️
М. Сулейманов
90'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Дукара
88'
87'
Желтая карточка
Т. Торун
86'
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Д. Дурмаз
ГОЛ! 2:1!
С. Дукара
83'
80'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Д. Эркин
80'
Замена
Т. Торун
️️️️
Э. Мор
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Х. Траоре
78'
71'
Замена
А. Муса
️️️️
Я. Карамо
71'
Замена
А. Угур
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
Сержио
70'
Замена
С. Дукара
️️️️
И. Бальде
70'
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
Пас отдал
М. Сулейманов
69'
Желтая карточка
Флавио
50'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Пешич
Пас отдал
Д. Эркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
70
Сержио
ЦП
8
Хамиду Траоре
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
4-2-4
1
Кочук
16
Бехич
25
Перес
4
Диарра
18
Явру
70
Сержио
8
Траоре
34
Диабате
8
Флавио
6
Бальде
93
Сулейманов
3-3-2-3
6
Хеденстад
87
Жуканович
88
Эркин
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
6
Билья
7
Мор
14
Карамо
8
Пешич
32
Люккассен
2
Вивиано
16
Бехич
33
Ташдемир
33
Ташдемир
16
Бехич
93
Сулейманов
77
Билазер
77
Билазер
93
Сулейманов
8
Траоре
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
8
Траоре
6
Бальде
15
Дукара
15
Дукара
6
Бальде
70
Сержио
14
Чампнесс
14
Чампнесс
70
Сержио
88
Эркин
29
Балковец
29
Балковец
88
Эркин
10
Дурмаз
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
10
Дурмаз
7
Мор
8
Торун
8
Торун
7
Мор
14
Карамо
7
Муса
7
Муса
14
Карамо
91
Бертолаччи
77
Угур
77
Угур
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Гиресунспор
Карагюмрюк
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Гиресунспор - Карагюмрюк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Чотанак Спор Комплекси
Новости команд
Все
Гиресунспор
Карагюмрюк
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+