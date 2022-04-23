Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Гиресунспор
Карагюмрюк - Гиресунспор: обзор матча 23 апреля 2022
Карагюмрюк
23.04.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Гиресунспор
52'
А. Пешич (П)
65'
Д. Дурмаз
48'
Шикинью (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Гиресунспор
87'
Замена
И. Бальде
️️️️
Сержио
Замена
А. Муса
️️️️
А. Пешич
87'
Замена
А. Туре
️️️️
Э. Мор
81'
Красная карточка
Д. Дурмаз
77'
68'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
М. Сулейманов
68'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Х. Траоре
ГОЛ! 2:1!
Д. Дурмаз
Пас отдал
А. Пешич
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Пешич
52'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Шикинью
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Я. Карамо
46'
Замена
Ф. Борини
️️️️
К. Бистрович
46'
Замена
А. Угур
️️️️
Л. Мерджан
46'
Желтая карточка
Б. Бекароглу
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Эмре Мор
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
8
Флавио
ЦП
22
Шикинью
АП
14
Умут Найир
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Гиресунспор
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
67
Furkan Kütük
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-2-3-1
2
Вивиано
88
Эркин
86
Бекароглу
32
Люккассен
4
Бираски
6
Билья
8
Бистрович
14
Карамо
22
Мерджан
7
Мор
8
Пешич
4-1-1-2-2
1
Кочук
77
Билазер
35
Пикинчол
25
Перес
16
Бехич
8
Траоре
8
Флавио
22
Шикинью
70
Сержио
93
Сулейманов
14
Найир
7
Мор
7
Туре
7
Туре
7
Мор
14
Карамо
10
Дурмаз
10
Дурмаз
14
Карамо
22
Мерджан
77
Угур
77
Угур
22
Мерджан
8
Пешич
7
Муса
7
Муса
8
Пешич
8
Бистрович
16
Борини
16
Борини
8
Бистрович
8
Траоре
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
8
Траоре
93
Сулейманов
34
Диабате
34
Диабате
93
Сулейманов
70
Сержио
6
Бальде
6
Бальде
70
Сержио
Остались в запасе
Карагюмрюк
Гиресунспор
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
Главный тренер
Шенол Джан
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
67
Furkan Kütük
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
Остались в запасе
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
67
Furkan Kütük
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Карагюмрюк - Гиресунспор
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Гиресунспор
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+