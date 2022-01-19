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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Гиресунспор
Трабзонспор - Гиресунспор: обзор матча 19 января 2022
Трабзонспор
19.01.2022, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Гиресунспор
78'
А. Корнелиус
68'
У. Найир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Гиресунспор
90'
+6
Желтая карточка
З. Явру
Пенальти не реализован!
Т. Бакасетас
90'
+5
90'
+3
Замена
Дуглас
️️️️
А. Бехич
85'
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Найир
84'
Замена
С. Пикинчол
️️️️
Сержио
ГОЛ! 1:1!
А. Корнелиус
Пас отдал
Б. Перес
78'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Б. Эздемир
78'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Д. Токез
78'
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
77'
69'
Желтая карточка
Сержио
68'
ГОЛ! 0:1!
У. Найир
Пас отдал
А. Бехич
Замена
Т. Пухач
️️️️
Х. Тюркмен
32'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
А. Омюр
32'
Желтая карточка
Х. Тюркмен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Флавио
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Гиресунспор
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
14
Джо Чампнесс
ЛВ
67
Furkan Kütük
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чакир
4
Тюркмен
14
Уго
4
Денсвил
33
Перес
3
Эздемир
24
Токез
33
Омюр
9
Бакасетас
10
Вишча
14
Корнелиус
3-2-1-1-3
1
Кочук
77
Билазер
4
Диарра
25
Перес
18
Явру
16
Бехич
8
Флавио
70
Сержио
93
Сулейманов
14
Найир
34
Диабате
4
Тюркмен
27
Пухач
27
Пухач
4
Тюркмен
33
Омюр
10
Эрдоган
10
Эрдоган
33
Омюр
3
Эздемир
6
Сиопис
6
Сиопис
3
Эздемир
24
Токез
10
Малли
10
Малли
24
Токез
70
Сержио
35
Пикинчол
35
Пикинчол
70
Сержио
16
Бехич
23
Дуглас
23
Дуглас
16
Бехич
14
Найир
6
Бальде
6
Бальде
14
Найир
Остались в запасе
Трабзонспор
Гиресунспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
14
Джо Чампнесс
ЛВ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Остались в запасе
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
14
Джо Чампнесс
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Трабзонспор - Гиресунспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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