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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Трабзонспор
Гиресунспор - Трабзонспор: обзор матча 29 августа 2021
Гиресунспор
29.08.2021, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
7'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гиресунспор - Трабзонспор
Замена
Х. Билазер
️️️️
З. Явру
90'
+2
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
Й. Пелюпесси
87'
87'
Замена
А. Пармак
️️️️
М. Гамшик
Замена
И. Бальде
️️️️
Ф. Диабате
75'
75'
Замена
Б. Койта
️️️️
Джанини
72'
Желтая карточка
Джанини
60'
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Омюр
59'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Т. Бакасетас
Замена
С. Дукара
️️️️
У. Найир
46'
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
А. Бехич
46'
Желтая карточка
Й. Пелюпесси
44'
25'
Желтая карточка
И. Кейбаши
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Т. Бакасетас
4'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
70
Сержио
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
3
Берат Эздемир
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
8
Хамиду Траоре
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
77
Хайруллах Билазер
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
1
Arda Akbulut
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-2-4
1
Кочук
16
Бехич
33
Ташдемир
25
Перес
18
Явру
6
Пелюпесси
70
Сержио
23
Дуглас
34
Диабате
8
Флавио
14
Найир
3-2-2-1-2
1
Чакир
14
Уго
32
Ие
12
Кейбаши
61
Асан
3
Эздемир
17
Гамшик
33
Омюр
9
Бакасетас
21
Джанини
9
Нвакаеме
16
Бехич
13
Санкаре
13
Санкаре
16
Бехич
18
Явру
77
Билазер
77
Билазер
18
Явру
14
Найир
15
Дукара
15
Дукара
14
Найир
34
Диабате
6
Бальде
6
Бальде
34
Диабате
6
Пелюпесси
14
Чампнесс
14
Чампнесс
6
Пелюпесси
17
Гамшик
6
Пармак
6
Пармак
17
Гамшик
9
Бакасетас
6
Сиопис
6
Сиопис
9
Бакасетас
33
Омюр
7
Сари
7
Сари
33
Омюр
21
Джанини
55
Койта
55
Койта
21
Джанини
Остались в запасе
Гиресунспор
Трабзонспор
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
8
Хамиду Траоре
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Arda Akbulut
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
8
Хамиду Траоре
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Arda Akbulut
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Гиресунспор - Трабзонспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
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