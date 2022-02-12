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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Фенербахче
Гиресунспор - Фенербахче: обзор матча 12 февраля 2022
Гиресунспор
12.02.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
2'
Шикинью
30'
Э. Валенсия
53'
Д. Пелкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Фенербахче
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
Желтая карточка
З. Явру
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
87'
Замена
Б. Капачак
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
Замена
С. Пикинчол
️️️️
А. Бехич
85'
Красная карточка
А. Перес
82'
77'
Желтая карточка
А. Баиндыр
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Х. Траоре
60'
Замена
И. Бальде
️️️️
Сержио
60'
58'
Замена
М. Бериша
️️️️
С. Дурсун
53'
ГОЛ! 1:2!
Д. Пелкас
Пас отдал
Э. Валенсия
46'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Росси
46'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
М. Зайц
Желтая карточка
Шикинью
43'
30'
ГОЛ! 1:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
М. Хакан Яндас
25'
Желтая карточка
А. Салаи
Замена
М. Сулейманов
️️️️
У. Найир
19'
ГОЛ! 1:0!
Шикинью
Пас отдал
Ф. Диабате
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
8
Флавио
ЦП
22
Шикинью
АП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
17
Бурак Капачак
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кочук
16
Бехич
4
Диарра
25
Перес
18
Явру
8
Траоре
8
Флавио
70
Сержио
22
Шикинью
14
Найир
34
Диабате
4-4-1-1
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
3
Мин-Джэ
41
Салаи
30
Сангаре
7
Соса
8
Яндас
8
Зайц
24
Кадиоглу
9
Росси
30
Валенсия
16
Бехич
35
Пикинчол
35
Пикинчол
16
Бехич
8
Траоре
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
8
Траоре
70
Сержио
6
Бальде
6
Бальде
70
Сержио
14
Найир
93
Сулейманов
93
Сулейманов
14
Найир
26
Осайи-Самуэль
17
Капачак
17
Капачак
26
Осайи-Самуэль
8
Зайц
10
Пелкас
10
Пелкас
8
Зайц
Дурсун
20
Бериша
20
Бериша
Дурсун
9
Росси
19
Дурсун
19
Дурсун
9
Росси
Остались в запасе
Гиресунспор
Фенербахче
23
Онурджан Пири
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Гиресунспор - Фенербахче
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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