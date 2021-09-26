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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Кайсериспор
Гиресунспор - Кайсериспор: обзор матча 26 сентября 2021
Гиресунспор
26.09.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
21'
Ф. Диабате
17'
Д. Аттама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гиресунспор - Кайсериспор
90'
+5
Желтая карточка
К. Манэ
Желтая карточка
Х. Билазер
85'
Замена
Х. Билазер
️️️️
З. Явру
84'
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
Х. Траоре
84'
83'
Желтая карточка
М. Тиам
75'
Замена
Я. Субаши
️️️️
М. Хосейни
75'
Замена
К. Манэ
️️️️
Э. Бассан
Замена
У. Найир
️️️️
М. Сулейманов
75'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
А. Бехич
75'
54'
Замена
U. Demirok
️️️️
М. Кардозу
46'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Аттама
Желтая карточка
А. Бехич
39'
Желтая карточка
З. Явру
31'
Замена
И. Бальде
️️️️
С. Дукара
29'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Диабате
Пас отдал
З. Явру
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аттама
Пас отдал
Б. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
70
Сержио
ЦП
8
Хамиду Траоре
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
23
Дуглас
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Кайсериспор
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
4-2-4
1
Кочук
16
Бехич
25
Перес
18
Явру
4
Диарра
70
Сержио
8
Траоре
15
Дукара
8
Флавио
34
Диабате
93
Сулейманов
3-3-1-3
1
5
Хосейни
4
Коловециос
23
Кароль
9
Тиам
43
Менса
6
Булут
20
Кардозу
12
Акдаг
3
Аттама
17
Бассан
16
Бехич
33
Ташдемир
33
Ташдемир
16
Бехич
18
Явру
77
Билазер
77
Билазер
18
Явру
8
Траоре
13
Санкаре
13
Санкаре
8
Траоре
93
Сулейманов
14
Найир
14
Найир
93
Сулейманов
15
Дукара
6
Бальде
6
Бальде
15
Дукара
5
Хосейни
3
Субаши
3
Субаши
5
Хосейни
20
Кардозу
15
15
20
Кардозу
3
Аттама
99
Фернандеш
99
Фернандеш
3
Аттама
17
Бассан
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
17
Бассан
Остались в запасе
Гиресунспор
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
28
Erol Can Akdag
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
28
Erol Can Akdag
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
Остались в запасе
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Гиресунспор - Кайсериспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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