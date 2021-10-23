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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Гиресунспор
Газиантеп - Гиресунспор: обзор матча 23 октября 2021
Газиантеп
23.10.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Гиресунспор
90+3'
А. Перес (АГ)
78'
Сержио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Гиресунспор
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Перес
90'
+3
83'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
Сержио
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Максим
81'
79'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
С. Дукара
78'
ГОЛ! 0:1!
Сержио
Пас отдал
А. Бехич
Желтая карточка
Х. Мендиль
76'
75'
Желтая карточка
М. Сулейманов
Замена
К. Эзер
️️️️
Ж. Фигейредо
74'
67'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ю. Санкаре
53'
Желтая карточка
А. Перес
Желтая карточка
Н. Дико
51'
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
50'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
П. Джилободжи
46'
Замена
Н. Дико
️️️️
А. Сагаль
39'
20'
Желтая карточка
М. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
70
Сержио
ЦП
8
Хамиду Траоре
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-2-2-3
19
Гювенк
14
Тошка
3
Джилободжи
70
Кициу
37
Мендиль
29
Колкер
21
Эрдоган
44
Максим
25
Фигейредо
9
Демир
28
Сагаль
4-3-3
1
Кочук
4
Диарра
25
Перес
18
Явру
16
Бехич
13
Санкаре
70
Сержио
8
Траоре
15
Дукара
8
Флавио
34
Диабате
25
Фигейредо
10
Эзер
10
Эзер
25
Фигейредо
44
Максим
8
Соялп
8
Соялп
44
Максим
28
Сагаль
12
Дико
12
Дико
28
Сагаль
3
Джилободжи
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
3
Джилободжи
70
Сержио
33
Ташдемир
33
Ташдемир
70
Сержио
15
Дукара
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
15
Дукара
13
Санкаре
93
Сулейманов
93
Сулейманов
13
Санкаре
Остались в запасе
Газиантеп
Гиресунспор
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Газиантеп - Гиресунспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
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