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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Газиантеп
Гиресунспор - Газиантеп: обзор матча 14 марта 2022
Гиресунспор
14.03.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Газиантеп
6'
Сержио
79'
Шикинью
40'
А. Максим (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Газиантеп
Желтая карточка
А. Перес
86'
85'
Замена
R. Niyaz
️️️️
А. Ветрих
Замена
С. Пикинчол
️️️️
У. Найир
85'
ГОЛ! 2:1!
Шикинью
79'
Замена
И. Бальде
️️️️
М. Гюмюшкая
74'
73'
Замена
С. Кициу
️️️️
О. Джейлан
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Флавио
46'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Максим
Желтая карточка
Шикинью
19'
ГОЛ! 1:0!
Сержио
Пас отдал
Х. Траоре
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Флавио
ЦП
22
Шикинью
АП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
33
Гектан Керют
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Джо Чампнесс
ЛВ
67
Furkan Kütük
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кочук
16
Бехич
4
Диарра
25
Перес
77
Билазер
8
Траоре
23
Гюмюшкая
8
Флавио
70
Сержио
22
Шикинью
14
Найир
4-3-3
19
Гювенк
29
Колкер
3
Джилободжи
14
Тошка
77
Джейлан
44
Максим
8
Соялп
4
Ветрих
25
Фигейредо
9
Демир
28
Сагаль
14
Найир
35
Пикинчол
35
Пикинчол
14
Найир
23
Гюмюшкая
6
Бальде
6
Бальде
23
Гюмюшкая
8
Флавио
93
Сулейманов
93
Сулейманов
8
Флавио
77
Джейлан
70
Кициу
70
Кициу
77
Джейлан
4
Ветрих
20
20
4
Ветрих
Остались в запасе
Гиресунспор
Газиантеп
23
Онурджан Пири
ВР
33
Гектан Керют
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
14
Джо Чампнесс
ЛВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
33
Гектан Керют
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
14
Джо Чампнесс
ЛВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Гиресунспор - Газиантеп
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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