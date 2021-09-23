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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Гиресунспор
Фенербахче - Гиресунспор: обзор матча 23 сентября 2021
Фенербахче
23.09.2021, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Гиресунспор
2'
Ф. Кадиоглу
64'
М. Озил
85'
С. Дукара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Гиресунспор
85'
ГОЛ! 2:1!
С. Дукара
Пас отдал
E. Can Akdag
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Э. Валенсия
81'
77'
Замена
E. Can Akdag
️️️️
Ф. Диабате
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Ф. Кадиоглу
73'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
67'
67'
Замена
У. Найир
️️️️
Х. Траоре
67'
Замена
С. Дукара
️️️️
И. Бальде
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
М. Бериша
64'
Замена
М. Бериша
️️️️
Д. Росси
60'
Замена
Ф. Новак
️️️️
С. Азиз
60'
56'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
Й. Пелюпесси
56'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
А. Бехич
Замена
М. Креспо
️️️️
М. Хакан Яндас
46'
40'
Пенальти не реализован!
И. Бальде
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кадиоглу
Пас отдал
Д. Росси
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
10
Месут Озил
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
8
Хамиду Траоре
ЦП
70
Сержио
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Макс Майер
АП
19
Мигель Креспо
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-2-1
1
Баиндыр
3
Мин-Джэ
4
Азиз
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
14
Густаво
24
Кадиоглу
8
Яндас
9
Росси
10
Озил
30
Валенсия
4-3-3
23
Пири
25
Перес
4
Диарра
18
Явру
16
Бехич
8
Траоре
70
Сержио
6
Пелюпесси
6
Бальде
8
Флавио
34
Диабате
4
Азиз
57
Новак
57
Новак
4
Азиз
30
Валенсия
10
Пелкас
10
Пелкас
30
Валенсия
24
Кадиоглу
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
24
Кадиоглу
8
Яндас
19
Креспо
19
Креспо
8
Яндас
9
Росси
20
Бериша
20
Бериша
9
Росси
6
Пелюпесси
33
Ташдемир
33
Ташдемир
6
Пелюпесси
34
Диабате
28
28
34
Диабате
8
Траоре
14
Найир
14
Найир
8
Траоре
6
Бальде
15
Дукара
15
Дукара
6
Бальде
16
Бехич
93
Сулейманов
93
Сулейманов
16
Бехич
Остались в запасе
Фенербахче
Гиресунспор
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
17
Бурак Капачак
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
1
Окан Кочук
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
17
Бурак Капачак
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Фенербахче - Гиресунспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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