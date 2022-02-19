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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Гиресунспор
Кайсериспор - Гиресунспор: обзор матча 19 февраля 2022
Кайсериспор
19.02.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Гиресунспор
29'
М. Гавранович
45+1'
М. Четин
87'
М. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Гиресунспор
90'
Желтая карточка
М. Сулейманов
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Сулейманов
87'
Замена
И. Бальде
️️️️
С. Пикинчол
Замена
Р. Дживелек
️️️️
М. Гавранович
86'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Тиам
85'
Желтая карточка
О. Булут
84'
Желтая карточка
Л. Кароль
78'
73'
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
Ф. Диабате
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
А. Бертолаччи
68'
67'
Желтая карточка
Шикинью
65'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Сержио
Желтая карточка
А. Бертолаччи
53'
46'
Замена
У. Найир
️️️️
С. Дукара
46'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Х. Траоре
Замена
К. Манэ
️️️️
М. Кардозу
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Четин
Пас отдал
А. Пармак
45'
+1
34'
Желтая карточка
С. Пикинчол
Замена
Д. Аттама
️️️️
И. Акдаг
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Гавранович
Пас отдал
М. Кардозу
29'
Желтая карточка
И. Акдаг
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
8
Флавио
ЦП
22
Шикинью
АП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
14
Джо Чампнесс
ЛВ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-4-1-2
25
Баязит
23
Кароль
45
Четин
5
Хосейни
6
Булут
6
Пармак
91
Бертолаччи
9
Тиам
20
Кардозу
19
Гавранович
12
Акдаг
4-1-1-2-2
1
Кочук
18
Явру
4
Диарра
35
Пикинчол
16
Бехич
8
Траоре
8
Флавио
22
Шикинью
70
Сержио
15
Дукара
34
Диабате
91
Бертолаччи
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
91
Бертолаччи
19
Гавранович
28
Дживелек
28
Дживелек
19
Гавранович
12
Акдаг
3
Аттама
3
Аттама
12
Акдаг
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
9
Тиам
23
Парлак
23
Парлак
9
Тиам
8
Траоре
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
8
Траоре
34
Диабате
14
Чампнесс
14
Чампнесс
34
Диабате
35
Пикинчол
6
Бальде
6
Бальде
35
Пикинчол
15
Дукара
14
Найир
14
Найир
15
Дукара
70
Сержио
93
Сулейманов
93
Сулейманов
70
Сержио
Остались в запасе
Кайсериспор
Гиресунспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
1
Silviu Lung Jr.
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Кайсериспор - Гиресунспор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
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