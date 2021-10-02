Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Гиресунспор
Гезтепе - Гиресунспор: обзор матча 02 октября 2021
Гезтепе
02.10.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Гиресунспор
71'
Ф. Диабате (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Гиресунспор
90'
Замена
Х. Билазер
️️️️
М. Сулейманов
90'
Замена
Дуглас
️️️️
Ф. Диабате
Желтая карточка
Лоуренси
87'
82'
Желтая карточка
М. Сулейманов
74'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
Ю. Санкаре
Замена
А. Яхович
️️️️
Д. Тижанич
74'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Б. Эмир
74'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Диабате
Замена
Лоуренси
️️️️
М. Баку
69'
66'
Замена
И. Бальде
️️️️
Сержио
66'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Х. Траоре
Пенальти не реализован!
Д. Тижанич
61'
60'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
58'
Желтая карточка
А. Перес
43'
Желтая карточка
М. Диарра
43'
Желтая карточка
З. Явру
37'
Желтая карточка
Сержио
Желтая карточка
Д. Арсланажич
27'
Желтая карточка
О. Нвободо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
22
Керим Алиджи
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
70
Сержио
ЦП
8
Хамиду Траоре
ЦП
8
Флавио
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Гезтепе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
19
Эфе Джан Сакикара
ЦП
25
Эркам Кемюр
ЦП
20
Tibet Oniz
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
3-2-1-5
15
Арсланажич
47
Демирташ
41
Эмир
20
Каян
43
Тижанич
7
Акбунар
32
Баку
70
Эгрибаят
27
Ндиайе
5
Нвободо
22
Алиджи
4-3-3
1
Кочук
4
Диарра
18
Явру
25
Перес
16
Бехич
13
Санкаре
70
Сержио
8
Траоре
93
Сулейманов
34
Диабате
8
Флавио
41
Эмир
68
Бурекович
68
Бурекович
41
Эмир
43
Тижанич
18
Яхович
18
Яхович
43
Тижанич
32
Баку
7
Лоуренси
7
Лоуренси
32
Баку
13
Санкаре
33
Ташдемир
33
Ташдемир
13
Санкаре
93
Сулейманов
77
Билазер
77
Билазер
93
Сулейманов
8
Траоре
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
8
Траоре
34
Диабате
23
Дуглас
23
Дуглас
34
Диабате
70
Сержио
6
Бальде
6
Бальде
70
Сержио
Остались в запасе
Гезтепе
Гиресунспор
33
Атындж Нукан
ЦЗ
19
Эфе Джан Сакикара
ЦП
25
Эркам Кемюр
ЦП
20
Tibet Oniz
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
19
Эфе Джан Сакикара
ЦП
25
Эркам Кемюр
ЦП
20
Tibet Oniz
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Гезтепе - Гиресунспор
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Чотанак Спор Комплекси
Новости команд
Все
Гезтепе
Гиресунспор
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+