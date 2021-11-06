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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Гиресунспор
Сивасспор - Гиресунспор: обзор матча 06 ноября 2021
Сивасспор
06.11.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Гиресунспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Гиресунспор
88'
Вторая желтая
Х. Траоре
Замена
З. Эрдал
️️️️
Ф. Файр
86'
Красная карточка
У. Чифтци
84'
80'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
М. Сулейманов
79'
Желтая карточка
Х. Траоре
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Х. Арслан
76'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
П. Энрике
76'
70'
Замена
И. Бальде
️️️️
С. Дукара
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Ятабаре
69'
51'
Желтая карточка
Флавио
Замена
И. Кофи
️️️️
О. Кайоде
46'
Желтая карточка
М. Ятабаре
20'
16'
Желтая карточка
С. Дукара
8'
Желтая карточка
З. Явру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
8
Хамиду Траоре
ЦП
70
Сержио
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
3-4-3
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
37
Арслан
10
Градель
7
Энрике
76
Файр
80
Кайоде
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
3-2-5
1
Кочук
4
Диарра
18
Явру
16
Бехич
8
Траоре
70
Сержио
93
Сулейманов
15
Дукара
34
Диабате
8
Флавио
23
Дуглас
76
Файр
58
Эрдал
58
Эрдал
76
Файр
80
Кайоде
5
Кофи
5
Кофи
80
Кайоде
7
Энрике
17
17
7
Энрике
37
Арслан
6
Ульвестад
6
Ульвестад
37
Арслан
9
Ятабаре
90
Джеймс
90
Джеймс
9
Ятабаре
93
Сулейманов
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
93
Сулейманов
15
Дукара
6
Бальде
6
Бальде
15
Дукара
Остались в запасе
Сивасспор
Гиресунспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Сивасспор - Гиресунспор
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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