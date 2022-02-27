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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Гезтепе
Гиресунспор - Гезтепе: обзор матча 27 февраля 2022
Гиресунспор
27.02.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Гезтепе
27'
У. Найир
51'
А. Перес
69'
М. Гюмюшкая
75'
F. di Santo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Гезтепе
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
З. Явру
86'
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Найир
85'
78'
Замена
Д. Тижанич
️️️️
У. Таннан
78'
Замена
Лоуренси
️️️️
С. Айдогду
Замена
Х. Билазер
️️️️
М. Гюмюшкая
76'
75'
ГОЛ! 3:1!
F. di Santo
Пас отдал
К. Алиджи
ГОЛ! 3:0!
М. Гюмюшкая
Пас отдал
Х. Траоре
69'
64'
Замена
А. Кара
️️️️
А. Канкая
64'
Замена
F. di Santo
️️️️
Ш. Ндиайе
ГОЛ! 2:0!
А. Перес
Пас отдал
Сержио
51'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ф. Диабате
46'
46'
Замена
Ф. Мубандже
️️️️
Б. Эмир
45'
+1
Желтая карточка
О. Нвободо
ГОЛ! 1:0!
У. Найир
Пас отдал
М. Гюмюшкая
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Флавио
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
22
Шикинью
АП
14
Умут Найир
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
41
Беркан Эмир
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
14
Джо Чампнесс
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Гезтепе
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
35
Айтач Кара
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
1
Arda Özcimen
ЦФ
26
Franco di Santo
ЦФ
4-2-2-2
1
Кочук
16
Бехич
25
Перес
4
Диарра
18
Явру
8
Флавио
23
Гюмюшкая
70
Сержио
22
Шикинью
34
Диабате
14
Найир
4-1-2-1-2
70
Эгрибаят
22
Алиджи
33
Нукан
4
Анхель
41
Эмир
5
Нвободо
6
Канкая
8
Айдогду
7
Акбунар
6
Таннан
27
Ндиайе
18
Явру
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
18
Явру
23
Гюмюшкая
77
Билазер
77
Билазер
23
Гюмюшкая
34
Диабате
8
Траоре
8
Траоре
34
Диабате
14
Найир
6
Бальде
6
Бальде
14
Найир
41
Эмир
29
Мубандже
29
Мубандже
41
Эмир
6
Канкая
35
Кара
35
Кара
6
Канкая
6
Таннан
43
Тижанич
43
Тижанич
6
Таннан
8
Айдогду
7
Лоуренси
7
Лоуренси
8
Айдогду
27
Ндиайе
26
26
27
Ндиайе
Остались в запасе
Гиресунспор
Гезтепе
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Джо Чампнесс
ЛВ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
47
Караман Демирташ
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Джо Чампнесс
ЛВ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
47
Караман Демирташ
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Гиресунспор - Гезтепе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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