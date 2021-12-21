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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Гиресунспор
Истанбул Башакшехир - Гиресунспор: обзор матча 21 декабря 2021
Истанбул Башакшехир
21.12.2021, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Гиресунспор
17'
Д. Тюрук
69'
Ж. Кайсара
78'
Э. Вишча
28'
М. Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Гиресунспор
88'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
А. Бехич
88'
Замена
У. Найир
️️️️
Ф. Диабате
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
Э. Вишча
88'
83'
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
М. Сулейманов
Замена
К. Понк
️️️️
Ю. Ндайшими
83'
80'
Замена
С. Дукара
️️️️
И. Бальде
80'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Х. Траоре
ГОЛ! 3:1!
Э. Вишча
Пас отдал
Д. Алексич
78'
Желтая карточка
О. Али Саинер
74'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Кайсара
Пас отдал
Э. Вишча
69'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Д. Тюрук
64'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Л. Лима
64'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Траоре
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Диарра
Пас отдал
З. Явру
ГОЛ! 1:0!
Д. Тюрук
Пас отдал
С. Окака-Чука
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
70
Сержио
ЦП
8
Хамиду Траоре
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
28
Emre Karaal
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
4-3-1-3
24
Епуряну
6
Лима
21
Текдемир
80
Кайсара
55
Ндайшими
19
Озкан
9
Тюрук
10
Вишча
42
Саинер
77
Окака-Чука
16
Зенгезер
4-2-4
1
Кочук
4
Диарра
25
Перес
18
Явру
16
Бехич
70
Сержио
8
Траоре
93
Сулейманов
6
Бальде
8
Флавио
34
Диабате
10
Вишча
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
10
Вишча
55
Ндайшими
26
Понк
26
Понк
55
Ндайшими
9
Тюрук
9
Алексич
9
Алексич
9
Тюрук
6
Лима
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
6
Лима
16
Бехич
33
Ташдемир
33
Ташдемир
16
Бехич
8
Траоре
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
8
Траоре
6
Бальде
15
Дукара
15
Дукара
6
Бальде
34
Диабате
14
Найир
14
Найир
34
Диабате
93
Сулейманов
14
Чампнесс
14
Чампнесс
93
Сулейманов
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Гиресунспор
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
28
Emre Karaal
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
28
Emre Karaal
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Гиресунспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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