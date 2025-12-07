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Иван Таранов
Новости
Иван Таранов - новости
Завершил карьеру
22 июня 1986 (40)
| Защитник
184 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Таранов сказал, кто внес больший вклад в российский футбол, – Галицкий или Гинер
2025.12.07 14:43
1
Таранов прокомментировал назначение Черчесова в «Крылья Советов»: «Бардак полнейший!»
2025.06.25 09:02
2
Таранов: «Сергеев усилил бы ЦСКА, сейчас он однозначно сильнее Соболева»
2025.04.10 09:51
1
Экс-защитник «Крыльев» высказался о приходе в клуб Пименова и нового гендиректора
2025.02.18 08:47
Экс-защитник «Крыльев» – о Дзюбе: «Сейчас он неплохо в гольф играет»
2024.08.16 08:30
1
Таранов: «Ярошик опоздал на тренировку – и прятался от Слуцкого за деревьями»
2024.04.13 11:34
1
Таранов: «Крылья» обещали вернуть мне деньги за сожженный «Мерседес», но обещание не сдержали»
2024.04.12 17:42
1
Таранов: «Хиддинк сказал мне в сборной России: «Не понимаю, зачем мы тебя вызвали»
2024.04.12 16:41
6
Бывший игрок ЦСКА высказался о юморе Дзюбы, Слуцкого, Березуцких и Ролана Гусева
2024.04.12 12:17
Таранов: «Кордоба подставил «Краснодар», его следует оштрафовать»
2023.11.26 22:31
7
Иван Таранов: «После игры выпью пива – на утро разбитый»
2023.05.26 23:16
9
«Матерятся на всю страну, хотя имеют уважение среди мужчин»: Таранов раскритиковал Дзюбу и Слуцкого
2023.05.26 10:55
1
Таранов раскрыл подробности знаменитого матча «Терек» – «Крылья» в 2009 году
2023.05.12 19:12
5
Таранов определил лучший клуб России по инфраструктуре
2023.05.11 20:38
Таранов назвал тройку лучших легионеров в истории РПЛ
2023.05.11 13:00
2
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с защитником Тарановым
2019.12.23 19:15
5
«Краснодар» подписал контракт с бывшим защитником ЦСКА Тарановым
2018.07.11 17:23
5
Таранов после 10 лет покинул «Крылья Советов»
2018.06.06 09:45
3
Капитан «Крыльев»: «Спартак» уже начал сезон? Мы на сборах тоже не кукурузу охраняли»
2018.02.28 15:05
7
Капитан «Крыльев»: «Раньше же играли в мороз, и ничего»
2018.02.28 13:42
14
Фото
«Крылья Советов» продлили контракт с Тарановым
2017.07.05 16:07
2
Садик, Паскуато и Бруно покинули «Крылья Советов», судьбу Таранова решит Тихонов
2017.06.07 17:36
8
Таранов – о вылете «Крыльев Советов» из РФПЛ: «Эмоций никаких, одна пустота»
2017.05.21 20:24
5
Таранов: «Была выбрана правильная тактика на игру»
2016.10.02 13:22
Таранов: «В том, что нет болельщиков на трибунах, «Крылья Советов» виноваты сами»
2016.10.01 17:33
3
Таранов: «Впереди много матчей, главное – не вешать нос»
2016.08.26 21:11
2
Фото
Таранов останется в «Крыльях» до 2017 года
2016.05.19 18:57
1
Таранов: «Главные победы у «Крыльев» впереди»
2016.05.16 07:09
Таранов: «Динамо» сейчас находится не в лучшей форме, «Крылья» знают об этом»
2016.04.17 14:08
2
Таранов: «Думаю, сам «Ростов» не ожидал от себя таких результатов»
2016.02.21 13:09
6
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