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    Иван Таранов - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Николаевич
    Фамилия Таранов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник ЦСКА
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 июня 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.03.2019 90' -90' Краснодар (Краснодар) 1:1 Валенсия (Валенсия)
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