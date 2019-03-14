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Иван Таранов
Статистика
Иван Таранов - статистика
Завершил карьеру
22 июня 1986 (40)
| Защитник
184 см | 80 кг
Россия
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Лига Европы 2018/2019
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Суперкубок России 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Краснодар
1 : 1
14.03.2019
Валенсия
90' - 90'
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