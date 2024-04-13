Таранов: «Ярошик опоздал на тренировку – и прятался от Слуцкого за деревьями»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов вспомнил комичный поступок партнера по клубу Иржи Ярошика.
«Помню как-то раз Ярошик опоздал на тренировку, из-за чего прятался за деревьями – боялся, что его оштрафуют. Вся команда стояла и наблюдала. А Леонид Викторович Слуцкий тогда выдал: «В первый раз вижу долларового миллионера, который за 50 долларов гуськом прячется».
Вот такой в Самаре был коллектив. Все друг друга уважали, что даже Иржику было стыдно опаздывать на несколько минут», – сказал Таранов.
- Сейчас Таранов получает тренерскую лицензию.
- Больше всего матчей он провел за «Крылья Советов» (2008-2018 годы).
- Также он выступал за «Краснодар-2».