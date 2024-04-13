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    • Таранов: «Ярошик опоздал на тренировку – и прятался от Слуцкого за деревьями»

    Таранов: «Ярошик опоздал на тренировку – и прятался от Слуцкого за деревьями»

    Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов вспомнил комичный поступок партнера по клубу Иржи Ярошика.

    «Помню как-то раз Ярошик опоздал на тренировку, из-за чего прятался за деревьями – боялся, что его оштрафуют. Вся команда стояла и наблюдала. А Леонид Викторович Слуцкий тогда выдал: «В первый раз вижу долларового миллионера, который за 50 долларов гуськом прячется».

    Вот такой в Самаре был коллектив. Все друг друга уважали, что даже Иржику было стыдно опаздывать на несколько минут», – сказал Таранов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Красногвардейчик
    1712999334
    Ну Ярошик худой был.....а вот Лёня и за дубом 100 летним не спрятался бы....пузо торчало))
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