Таранов: «Ярошик опоздал на тренировку – и прятался от Слуцкого за деревьями»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов вспомнил комичный поступок партнера по клубу Иржи Ярошика.

«Помню как-то раз Ярошик опоздал на тренировку, из-за чего прятался за деревьями – боялся, что его оштрафуют. Вся команда стояла и наблюдала. А Леонид Викторович Слуцкий тогда выдал: «В первый раз вижу долларового миллионера, который за 50 долларов гуськом прячется».

Вот такой в Самаре был коллектив. Все друг друга уважали, что даже Иржику было стыдно опаздывать на несколько минут», – сказал Таранов.