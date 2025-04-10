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  • Таранов: «Сергеев усилил бы ЦСКА, сейчас он однозначно сильнее Соболева»

Таранов: «Сергеев усилил бы ЦСКА, сейчас он однозначно сильнее Соболева»

Сегодня, 09:51
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Бывший защитник «Крыльев Советов» и ЦСКА Иван Таранов высказался о возможном переходе нападающего самарцев Иван Сергеева в московский клуб РПЛ.

– Как думаете, возможно ли возвращение Сергеева в «Зенит»?

– В первую очередь нужно иметь представление, о чем думает сам Сергеев в данный момент времени. Насколько «Зенит» заинтересован в его возвращении, тоже вопрос.

– Летом ходили слухи о переходе Сергеева в «Локомотив» или ЦСКА. Как считаете, потянул бы он уровень этих команд?

– Я думаю, что ЦСКА он бы помог. Думаю, усилил бы. У него имеется достаточно хороший опыт выступления за топ-клуб, за «Зенит». Он уже имеет представление, как проходит тренировочный процесс, какие задачи.

– Как считаете, сильнее ли Сергеев Александра Соболева на данный момент?

– Это однозначно, так как он играет больше, забивает больше, статистика лучше. Если отталкиваться от логики вещей, то на данный момент времени он выглядит лучше, чем Соболева. Сейчас Александр не особо выделяется своей игрой в «Зените».

  • 29-летний Сергеев провел в этом сезоне 23 матча за «Крылья Советов», забил 6 голов, отдал 3 передачи.
  • 28-летний Соболев сыграл в текущем сезоне в 22 встречах за «Зенит» и в 1 за «Спартак», забил 3 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов ЦСКА Таранов Иван Сергеев Иван Соболев Александр
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Комментарии (2)
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1744268845
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kartawowka
1744269099
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