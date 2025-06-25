Таранов прокомментировал назначение Черчесова в «Крылья Советов»: «Бардак полнейший!»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов прокомментировал ситуацию в «Крыльях Советов».

Вскоре должность спортивного директора самарцев должен занять Станислав Черчесов-младший.

30-летний Черчесов-младший с 2024 года остается без команды.

Последним клубом вратаря был тульский «Арсенал».

«Я вообще не представляю, что происходит в последнее время в «Крыльях». Приходит новое руководство и сразу же уходит. Что там происходит? Бардак полнейший! Назначение Черчесова-младшего тоже вообще непонятно: что к чему, почему? Вообще без комментариев, даже не знаю.

Это абсурд? Вообще вся эта ситуация с «Крыльями» в последние полгода со сменой губернатора какая-то непонятная: что там происходит и вообще к чему всe идeт? Можно назвать это абсурдом, сто процентов, всe это можно назвать абсурдом. Но я надеюсь, что всe-таки ситуация нормализуется и «Крылья» продолжат нормальное существование», – сказал Таранов.