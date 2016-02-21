Таранов: «Думаю, сам «Ростов» не ожидал от себя таких результатов»

Капитан самарских "Крыльев Советов" защитник Иван Таранов рассказал о готовности команды, а также о своих ожиданиях от встречи 19 тура чемпионата России против "Ростова". Этот матч для самарцев станет первым после возобновления игр российской Премьер-лиги и состоится 5 марта в Саранске.

"Наверное, в какой мы форме покажет сама игра. Товарищеские игры и тренировки это совсем другое. По ним очень сложно судить о текущей форме. Эмоционально и физически нам с "Ростовом" будет сложнее. В целом мы набрали оптимальные кондиции. Идет середина третьего сбора. В плане "физики" должно быть все в порядке.

В зимнюю паузу ни за кем особо не следил. Знаю, что в "Ростов" пришли Ерохин и Кудряшов, что эта команда сохранила свой костяк. Ростовчане - хороший соперник, ровный. Показывают достойные результаты. Честно говоря, не ожидал таких результатов от этой команды. Они сами, думаю, на старте чемпионата от себя такого результата не ожидали. Но этот результат закономерный. Видна тренерская рука, работа футболистов. Конечно. Будем настраиваться только на победу. Разницы нет, кто перед нами. Лидер или аутсайдер. Будем отдавать все силы на поле.

Удивила ли новость о том, что придется играть в Саранске? Наверное, это решение было прогнозируемо. Все помнят состояние газона на "Металлурге" в конце прошлого года. Врядли за зиму можно сделать из него конфетку, как ни старайся. Да. очень жаль, что домашнюю игру мы будем играть в Саранске, но с другой стороны, кому принесет удовольствие футбол на не очень хорошем поле? Наверное, ни болельщикам, ни самим футболистам. Но все равно я уверен, что несмотря ни на что, болельщики приедут поддержать "Крылья Советов". Мы с ребятами очень на это надеемся", - отметил Таранов.