Таранов останется в «Крыльях» до 2017 года

Капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов продлили трудовое соглашение с клубом. Новый контракт рассчитан до середины 2017 года.

«По своим игровым и внутренним качествам Иван – это настоящий лидер нашей команды, боец и настоящий капитан. По самоотдаче на тренировках и в игре к нему никогда нет претензий. Мы сохранили важного игрока с российским паспортом и уверены, что Иван Таранов приложит все силы, чтобы наша команда была как можно успешнее», – заявил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

«Крылья» – мой дом. Столько всего пережили с клубом, через многое прошли. Счастлив, что остаюсь здесь, в моей родной команде. Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы у болельщиков было как можно поводов для радости и гордости за нас», – прокомментировал Таранов новый контракт.

Иван Таранов играет в «Крыльях Советов» с 2008-го. За это время он провел за самарский клуб 183 матча в чемпионатах России.