Капитан «Крыльев»: «Спартак» уже начал сезон? Мы на сборах тоже не кукурузу охраняли»

Защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал об ожиданиях от встречи со «Спартаком» в Кубке России.

– В текущем розыгрыше Кубка России «Крылья» уже «защелкнули» игравших основой «Локомотив» и «Рубин». На очереди – «Спартак»…

– Сравнивать нельзя: разные игры с разными соперниками. Хотя оба предыдущих матча в Кубке получились непростыми, сценарий был разный. С «Локомотивом» победный мяч мы забили в контратаке в дополнительное время. Железнодорожники играли в комбинационный футбол.

У «Рубина» он другой – длинные передачи, прессинг, давление. Как защитнику, против казанцев, скажу честно, мне было тяжелее – много борьбы, постоянный навал. Кубковые матчи объединяет только то, что в них многое решает характер. Если же брать непосредственно игру, то «Спартак» – это тем более другая история.

– То, что красно-белые раньше начали сезон, дает им преимущество?

– Не думаю, что домашнее поражение вкупе с вылетом из еврокубков добавило им положительных эмоций. Ну да, они уже провели официальные матчи, но мы, знаете ли, тоже не кукурузу на сборах охраняли. Настраивались на все игры, хорошо готовы физически. И соревновательную практику на Кубке ФНЛ получили

Матч 1/4 финала начнется в 17:30 по московскому времени. Сообщалось о возможной отмене встречи из-за погоды.