Таранов: «Динамо» сейчас находится не в лучшей форме, «Крылья» знают об этом»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры против московского «Динамо» в 24 туре российской Премьер-лиги.

«Для нас сейчас каждая игра и каждое очко на вес золота, поэтому мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы выиграть. Знаем, что «Динамо» сейчас находится не в лучшей форме, но на это особо не нужно обращать внимания. Мы будем больше внимания уделять своей игре, отталкиваться от нее. И, конечно, будем стараться играть на победу», – отметил Таранов.