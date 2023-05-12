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  • Таранов раскрыл подробности знаменитого матча «Терек» – «Крылья» в 2009 году

Таранов раскрыл подробности знаменитого матча «Терек» – «Крылья» в 2009 году

12 мая 2023, 19:12
5

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о встрече с «Тереком» в 2009 году, в которой он был участником. В футбольной среде есть подозрения, что встреча носила договорной характер.

– Ксения Собчак пару лет назад спрашивала Леонида Слуцкого, пришла ли указка сверху «Крыльям» сдать матч «Тереку» в 2009 году. Он заявил, что была договоренность «на другом уровне», а в его словах чувствовалось сожаление, что тогда он не поступил иначе. Какие у тебя воспоминания о матче в Чечне, который вы проиграли со счетом 2:3?

– Да какие воспоминания? Когда летели в Грозный, думали: «Быстрее бы все это прошло». Никто не думал, что мне сожгут машину.

Но, как говорится, на что наиграли. Самое страшное, что мы в этой ситуации все были подневольными людьми. Это, конечно, все скрывалось – вплоть до интервью некоторых с Собчак.

– Можно было реально не пойти на поводу у руководства и не участвовать в той игре?

– Мы так и хотели сделать, но нас убедили полететь на этот матч. Не знаю, что там кому обещало руководство и что из этого исполнилось.

– Через несколько дней после странного матча в Грозном у тебя сожгли в Самаре Mercedes. Помнишь ту историю? Еще с машины у тебя снимали колеса.

– Колеса тогда снимали часто, не думаю, что это связано с футболом. А вот сожженный автомобиль, конечно, помню.

Думаю, это было дело рук болельщиков за нашу игру в Грозном.

– Не считаешь, что Слуцкий бросил «Крылья» в 2009-м? Вы остались доигрывать испорченный сезон после «Терека», а он уехал в ЦСКА играть против «МЮ» на «Олд Траффорд».

– Для нас его уход не был новостью. Еще до Грозного мы знали о предложении ЦСКА. Нам месяца четыре зарплату не платили, но он держал то предложение на паузе.

И ушел в итоге он не сразу после Грозного. Первый раз серьезно сказал об уходе через два месяца – после игры с «Химками», а расстались с ним только в октябре. Было понятно: с «Ростехнологиями» ничего не наладится, к нам приходили и кормили обещаниями.

Все живут по-разному: кто-то мог протянуть в такой ситуации, у кого-то были кредиты, семьи. Начались перемены: один ушел, другой, было понятно, что кто-то хочет расторгнуть контракт, а кто-то подать жалобу в КДК.

Так что та ситуация зависела не от Слуцкого. Мы бы все вместе с удовольствием поехали на «Олд Траффорд». Были все шансы, если бы у того состава были годик-два стабильности в Самаре. Мы только радовались, что у него с ЦСКА все хорошо.

  • Таранов – воспитанник ЦСКА.
  • В «Крыльях» он был с 2008 по 2018 год.
  • За команду он провел в чемпионате 229 матчей, забил 8 голов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Крылья Советов Таранов Иван
Комментарии (5)
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mihail200606
1683911392
Политическое решение это было.. конечно,сдали они матч...
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