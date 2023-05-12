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    • Таранов раскрыл подробности знаменитого матча «Терек» – «Крылья» в 2009 году

    Таранов раскрыл подробности знаменитого матча «Терек» – «Крылья» в 2009 году

    Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о встрече с «Тереком» в 2009 году, в которой он был участником. В футбольной среде есть подозрения, что встреча носила договорной характер.

    – Ксения Собчак пару лет назад спрашивала Леонида Слуцкого, пришла ли указка сверху «Крыльям» сдать матч «Тереку» в 2009 году. Он заявил, что была договоренность «на другом уровне», а в его словах чувствовалось сожаление, что тогда он не поступил иначе. Какие у тебя воспоминания о матче в Чечне, который вы проиграли со счетом 2:3?

    – Да какие воспоминания? Когда летели в Грозный, думали: «Быстрее бы все это прошло». Никто не думал, что мне сожгут машину.

    Но, как говорится, на что наиграли. Самое страшное, что мы в этой ситуации все были подневольными людьми. Это, конечно, все скрывалось – вплоть до интервью некоторых с Собчак.

    – Можно было реально не пойти на поводу у руководства и не участвовать в той игре?

    – Мы так и хотели сделать, но нас убедили полететь на этот матч. Не знаю, что там кому обещало руководство и что из этого исполнилось.

    – Через несколько дней после странного матча в Грозном у тебя сожгли в Самаре Mercedes. Помнишь ту историю? Еще с машины у тебя снимали колеса.

    – Колеса тогда снимали часто, не думаю, что это связано с футболом. А вот сожженный автомобиль, конечно, помню.

    Думаю, это было дело рук болельщиков за нашу игру в Грозном.

    – Не считаешь, что Слуцкий бросил «Крылья» в 2009-м? Вы остались доигрывать испорченный сезон после «Терека», а он уехал в ЦСКА играть против «МЮ» на «Олд Траффорд».

    – Для нас его уход не был новостью. Еще до Грозного мы знали о предложении ЦСКА. Нам месяца четыре зарплату не платили, но он держал то предложение на паузе.

    И ушел в итоге он не сразу после Грозного. Первый раз серьезно сказал об уходе через два месяца – после игры с «Химками», а расстались с ним только в октябре. Было понятно: с «Ростехнологиями» ничего не наладится, к нам приходили и кормили обещаниями.

    Все живут по-разному: кто-то мог протянуть в такой ситуации, у кого-то были кредиты, семьи. Начались перемены: один ушел, другой, было понятно, что кто-то хочет расторгнуть контракт, а кто-то подать жалобу в КДК.

    Так что та ситуация зависела не от Слуцкого. Мы бы все вместе с удовольствием поехали на «Олд Траффорд». Были все шансы, если бы у того состава были годик-два стабильности в Самаре. Мы только радовались, что у него с ЦСКА все хорошо.

    • Таранов – воспитанник ЦСКА.
    • В «Крыльях» он был с 2008 по 2018 год.
    • За команду он провел в чемпионате 229 матчей, забил 8 голов.

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    Источник: Metaratings

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    12.05.2023 19:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7802

      mihail200606 4 часа назад

      Политическое решение это было.. конечно,сдали они матч...

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      Рейтинг: +565

      eugen-han > eugen-han 3 часа назад

      Игру потом смотрели все кому не лень в записи и ничего не нашли похожего на договорняк.
      Но как говорится процесс клеветы недобросовестных журналюг был запущен, а слуцкер им потом задним числом подыграл. Терек на тот момент на своем поле не проигрвюыаал никому, ни московским, ни тем более тогда питерскому клубу, а с чего бы это Самара должна была обыгрывать(?),- это почему-то никому в голову непришло на ум. История выдуманная по мотивам финала этих команд в КР, где там действительно очень странно Каряка с пяти метров бьёт выше ворот(может не повезло(?)).

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      Рейтинг: +565

      eugen-han > eugen-han 3 часа назад

      Сейчас этот вброс неправды из прошлого как будто специально вытаскивают, что ту ложь сделать в квадрате по принципу highly likely из-за того что Самара стала прямо указывать на недобросовестное судейство в нашем чемпионате в последние два сезона, что очевидно по отдельным матчам, где явно прослеживалась заинтересованность со стороны отдельно взятых судей, а может даже и бригад, что не исключено на самом деле. Если раньше судьи намеренно косячили с помощью боковых ,,помощников", то теперь им ещё в помощь для таких дел VAR пришёл под видом новых технологий, чтобы больше оснований было для оправданий и нужных об'яснений в ту или иную пользу.

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      Рейтинг: +651

      Теркчанин > eugen-han 2 часа назад

      Кто-то с 5 метров промахивается,кто то с 5 сантиметров,это не повод подозревать,мало ли таких случаев в истории футбола,помню как Дзюба не попал с линии ворот,все зависит от позиции нападающего,если еле дотягиваешься до мяча,он летит вверх или даже назад.

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