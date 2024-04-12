Таранов: «Крылья» обещали вернуть мне деньги за сожженный «Мерседес», но обещание не сдержали»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов вспомнил, как фанаты самарцев сожгли его «Мерседес».
– После того как фанаты сожгли ваш «Мерседес», не было желания сменить обстановку?
– Сменить желания не было. Хотелось понять, кто это сделал. Спустя несколько лет только стало известно, когда всe улеглось. Болельщиков тоже можно было понять. Это же было в период нашумевшего матча в Грозном. Мне, наоборот, хотелось развернуть к себе болельщиков не словами, а своей игрой. Мы хотели показать, что являемся заложниками ситуации, а не инициаторами той игры.
– А как руководство клуба отреагировало на историю с машиной?
– Они пообещали вернуть деньги, но своe обещание не сдержали.
- Сейчас Таранов получает тренерскую лицензию.
- Больше всего матчей он провел за «Крылья Советов» (2008-2018 годы).
- Также он выступал за «Краснодар-2», ЦСКА.