Таранов: «Крылья» обещали вернуть мне деньги за сожженный «Мерседес», но обещание не сдержали»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов вспомнил, как фанаты самарцев сожгли его «Мерседес».

– После того как фанаты сожгли ваш «Мерседес», не было желания сменить обстановку?

– Сменить желания не было. Хотелось понять, кто это сделал. Спустя несколько лет только стало известно, когда всe улеглось. Болельщиков тоже можно было понять. Это же было в период нашумевшего матча в Грозном. Мне, наоборот, хотелось развернуть к себе болельщиков не словами, а своей игрой. Мы хотели показать, что являемся заложниками ситуации, а не инициаторами той игры.

– А как руководство клуба отреагировало на историю с машиной?

– Они пообещали вернуть деньги, но своe обещание не сдержали.