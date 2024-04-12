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    • Таранов: «Крылья» обещали вернуть мне деньги за сожженный «Мерседес», но обещание не сдержали»

    Таранов: «Крылья» обещали вернуть мне деньги за сожженный «Мерседес», но обещание не сдержали»

    Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов вспомнил, как фанаты самарцев сожгли его «Мерседес».

    – После того как фанаты сожгли ваш «Мерседес», не было желания сменить обстановку?

    – Сменить желания не было. Хотелось понять, кто это сделал. Спустя несколько лет только стало известно, когда всe улеглось. Болельщиков тоже можно было понять. Это же было в период нашумевшего матча в Грозном. Мне, наоборот, хотелось развернуть к себе болельщиков не словами, а своей игрой. Мы хотели показать, что являемся заложниками ситуации, а не инициаторами той игры.

    – А как руководство клуба отреагировало на историю с машиной?

    – Они пообещали вернуть деньги, но своe обещание не сдержали.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.04.2024 17:42
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    Комментарии (1)
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    Desma
    1712938293
    Надо было быть поскромнее, попросить на "Жигули".
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