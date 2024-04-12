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    • Таранов: «Хиддинк сказал мне в сборной России: «Не понимаю, зачем мы тебя вызвали»

    Таранов: «Хиддинк сказал мне в сборной России: «Не понимаю, зачем мы тебя вызвали»

    Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов вспомнил свое пребывание в сборной России в 2007 году.

    – Вы были в заявке сборной России на товарищеский матч со сборной Нидерландов. Что запомнилось тогда?

    – Я помню тот выезд. Была ощутимая разница между физическими качествами и вообще между строением голландцев и нами. Мы на их фоне казались какими-то мальчишками. Они – здоровые, крепкие. Тот же Дирк Кюйт или Кларенс Зеедорф – груда мышц. Это очень запомнилось.

    – Что ещe запомнилось из сборной?

    – Запомнился сам вызов, сборы в Сочи. Меня тогда вызвали авансом, потому что я неплохо проявлял себя в молодeжке. Тогда на сборе были тот же Титов, Семшов, Смертин. Я ходил в садик и смотрел на них по телевизору, а тут мы в одной команде с такими грандами. Эти эмоции очень запомнились. Конечно, ещe запомнился диалог с Хиддинком.

    – Расскажите.

    – В перерыве игровой тренировки он подозвал меня и сказал: «Я не могу понять: зачем мы тебя сюда вызвали? Ты собираешься себя проявлять?». У меня сразу что-то щeлкнуло. Я закрыл на всe глаза. Забыл, что против меня играет Кержаков и ещe кто-то. После этого начал играть так, как умею. Уже после тренировки он ко мне подошeл и сказал: «Вот теперь вижу, за что мы тебя сюда взяли. Это нужно делать всe время».

    – Каким был Гус в работе?

    – На тренировках была лeгкая и непринуждeнная атмосфера. В то же время он мог взорваться по любому поводу. Например, Торбинский плохо подал угловой – Хиддинк на английском матом как начнeт орать! Но Гус всегда всех подбадривал: «Good, good». В команде была дисциплина.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.04.2024 16:41
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    Комментарии (4)
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    Таврида
    1712934148
    Ясно зачем, рекламы пересмотрели. "ПИТ - Пивоварня Ивана Таранова", думали ТОТ САМЫЙ, ща пивом нахаляву зальет, бггг
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    FCSpartakM
    1712949164
    Кто-то его вообще в сборной помнит?
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