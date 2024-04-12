Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов вспомнил свое пребывание в сборной России в 2007 году.

– Вы были в заявке сборной России на товарищеский матч со сборной Нидерландов. Что запомнилось тогда?

– Я помню тот выезд. Была ощутимая разница между физическими качествами и вообще между строением голландцев и нами. Мы на их фоне казались какими-то мальчишками. Они – здоровые, крепкие. Тот же Дирк Кюйт или Кларенс Зеедорф – груда мышц. Это очень запомнилось.

– Что ещe запомнилось из сборной?

– Запомнился сам вызов, сборы в Сочи. Меня тогда вызвали авансом, потому что я неплохо проявлял себя в молодeжке. Тогда на сборе были тот же Титов, Семшов, Смертин. Я ходил в садик и смотрел на них по телевизору, а тут мы в одной команде с такими грандами. Эти эмоции очень запомнились. Конечно, ещe запомнился диалог с Хиддинком.

– Расскажите.

– В перерыве игровой тренировки он подозвал меня и сказал: «Я не могу понять: зачем мы тебя сюда вызвали? Ты собираешься себя проявлять?». У меня сразу что-то щeлкнуло. Я закрыл на всe глаза. Забыл, что против меня играет Кержаков и ещe кто-то. После этого начал играть так, как умею. Уже после тренировки он ко мне подошeл и сказал: «Вот теперь вижу, за что мы тебя сюда взяли. Это нужно делать всe время».

– Каким был Гус в работе?

– На тренировках была лeгкая и непринуждeнная атмосфера. В то же время он мог взорваться по любому поводу. Например, Торбинский плохо подал угловой – Хиддинк на английском матом как начнeт орать! Но Гус всегда всех подбадривал: «Good, good». В команде была дисциплина.