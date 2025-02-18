Экс-защитник «Крыльев» высказался о приходе в клуб Пименова и нового гендиректора

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов отреагировал на назначение Роберта Тер-Абрамяна на пост генерального директора самарского клуба.
– Что ждете от нового генерального директора «Крыльев Советов»?
– Пока особо ничего не жду. Но есть инсайдерская информация еще и о других фамилиях. Не знаю, насколько это все правдиво. Слышал, что Руслана Пименова могут назначить спортивным директором. С Тер-Абрамяном не знаком лично, но Пименов – футбольный человек.
Надеюсь, что перемены в Самаре будут к лучшему. Остается только ждать, время все расставит на свои места.
– Не поздно ли Тер-Абрамян был назначен на соответствующий пост? Трансферное окно уже почти закрылось.
– Поздно или нет – покажет вторая часть сезона. Конечно, если рассуждать, по трансферному рынку, то нужно понимать, какие есть возможности клуба и перспективы. Мы не знаем, чего хочет новый генеральный директор и какие у него взгляды на будущее.
Сейчас оценивать смену в «Крыльях Советов» – очень сложно. За Самару всегда переживаешь, следишь за клубом. Хочется, чтобы изменения были к лучшему.
– Если «Крылья Советов» не попадут в восьмерку по итогам сезона РПЛ, как об этом говорил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, то это будет неудача нового генерального директора или он пока не отвечает за результаты команды?
– Интересный вопрос. Уверен, что какие-то обязанности на генерального директора все-равно ложаться, но насколько амбиции и требования высоки, то это, наверное, обсуждается в личной беседе губернатора и генерального директора. До нас такая информация не доходит, мы можем только что-то предполагать.
На мой взгляд, Тер-Абрамян взят с прицелом на будущее. Как уже было сказано, трансферное окно в России скоро будет закрыто. Тут изменения, скорее всего, более радикальные, чем только на конкретный промежуток времени.
- Предыдущий генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев работал на этом посту с мая 2021 года.
- Самарский клуб после 18 туров набрал 18 очков и занимает 10‑е место в РПЛ.