Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов отреагировал на информацию о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в самарский клуб.

– Появилась информация о том, что Дзюба близок к переходу в «Крылья Советов». Как думаете, он усилит самарский клуб?

– Мне кажется, эта информация не соответствует действительности, судя по трансферной политике «Крыльев Советов». Там скорее делают акцент на молодых игроков. Очень сомневаюсь в этом трансфере. По поводу, усилит ли, наличие опытного в молодой команде может пойти на пользу.

– Хороший ли это вариант для Артема?

– Это нужно спросить у самого Дзюбы. Артем – парень со своим видением ситуации. Сейчас он неплохо в гольф играет, что для него сейчас лучше, я затрудняюсь ответить.

– Как думаете, Дзюба способен еще пофеерить?

– В каком виде спорта? (смеется)

– В футболе.

– На уровне РПЛ это будет тяжело сделать.