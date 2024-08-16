Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов отреагировал на информацию о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в самарский клуб.
– Появилась информация о том, что Дзюба близок к переходу в «Крылья Советов». Как думаете, он усилит самарский клуб?
– Мне кажется, эта информация не соответствует действительности, судя по трансферной политике «Крыльев Советов». Там скорее делают акцент на молодых игроков. Очень сомневаюсь в этом трансфере. По поводу, усилит ли, наличие опытного в молодой команде может пойти на пользу.
– Хороший ли это вариант для Артема?
– Это нужно спросить у самого Дзюбы. Артем – парень со своим видением ситуации. Сейчас он неплохо в гольф играет, что для него сейчас лучше, я затрудняюсь ответить.
– Как думаете, Дзюба способен еще пофеерить?
– В каком виде спорта? (смеется)
– В футболе.
– На уровне РПЛ это будет тяжело сделать.
- 35-летний Дзюба в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.