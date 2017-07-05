«Крылья Советов» продлили контракт с Тарановым

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с защитником Иваном Тарановым. Как сообщается на официальном сайте самарской команды, новое соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на один сезон.

«Иван – профессионал своего дела, опытный игрок. Мы уверены в нем, а тренерский штаб хорошо знает все сильные качества Таранова. Радует, что Иван ни минуты не сомневался, и соглашение было подписано уже на следующий же день после завершения его предыдущего контракта», – сказал генеральный директор клуба Виталий Шашков.

Напомним, что Таранов выступает за «Крылья Советов» с 2008 года. В прошлом розыгрыше РФПЛ защитник провел 20 матчей, в которых получил семь желтых карточек.