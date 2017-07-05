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    «Крылья Советов» продлили контракт с Тарановым

    «Крылья Советов» объявили о продлении контракта с защитником Иваном Тарановым. Как сообщается на официальном сайте самарской команды, новое соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на один сезон.

    «Иван – профессионал своего дела, опытный игрок. Мы уверены в нем, а тренерский штаб хорошо знает все сильные качества Таранова. Радует, что Иван ни минуты не сомневался, и соглашение было подписано уже на следующий же день после завершения его предыдущего контракта», – сказал генеральный директор клуба Виталий Шашков.

    Напомним, что Таранов выступает за «Крылья Советов» с 2008 года. В прошлом розыгрыше РФПЛ защитник провел 20 матчей, в которых получил семь желтых карточек.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    05.07.2017 16:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 июля 2017, 18:56

      Пивовар Иван Таранов давно стал символом Крылышек!!!

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 5 июля 2017, 17:49

      Ваня хоть и привозит голы ну вообще он реально норм играет и самое главное что он не кидает команду респект ему и уважуха!

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