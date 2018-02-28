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Капитан «Крыльев»: «Раньше же играли в мороз, и ничего»

28 февраля 2018, 13:42
14

Капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

«Раньше же играли, и ничего. Болельщики? Для Самары приезд «Спартака» – событие. Зрителям, конечно, придется утеплиться, и тем не менее надеюсь, что соберется полный стадион, что трибуны будут гнать нас вперед.

Воспоминания о том, что «Крылья» в прошлом сезоне разгромили красно-белых 4:0? Не сказал бы, хотя в преддверии поединка об этом напоминают все чаще.

Играй я сейчас за ЦСКА, соперник был бы более принципиальным. Но я футболист «Крыльев», у нас свои задачи и свои взаимоотношения с соперниками. Хотя, безусловно, внутри что-то осталось.

Не думаю, что домашнее поражение вкупе с вылетом из еврокубков добавило «Спартаку» положительных эмоций. Ну да, они уже провели официальные матчи, но мы, знаете ли, тоже не кукурузу на сборах охраняли. Настраивались на все игры, хорошо готовы физически. И соревновательную практику на Кубке ФНЛ получили», – сказал Таранов.

Ранее красно-белые сообщили, что температура в Самаре – минус 18.

Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак Таранов Иван
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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SpartakSpartakSpartak
1519814834
Какой-то он отмороженный и минус двадцать и возможная травма ему нипочем.
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momwig_
1519815278
Это с кем он в 18-градусный мороз играл?
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Бабушка Зильзиля
1519815470
Потому, что раньше не было так много строительного рубероида, да и курятник был пустой.
Ответить
anatolich72
1519816293
Явно неумный капитан, сожалею команде.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1519816812
Правильно говорит.!!!
Ответить
Пестрый
1519817739
Откуда он может знать "про раньше" Раньше Спартак даже домашний еврокубковый матч играл в Болгарии потому как если ты не смог подготовить нормальное поле тогда получи технарь и не чирикай!!
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spartakuz
1519819368
Раньше и рабы, и крепостные были. 21 век ёпт! Зенит молодец :такой стадион построил! Но, не в каждом городе есть такие современные сооружения! И футболисты, и болельщики заслуживают большего! Не смотрите назад, смотрите вперёд!
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nik55
1519820096
Иван Таранов -ты себе мозги уже отморозил ?
Ответить
vitvik
1519824104
У Крыльев вся надежда на этот мороз...
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OfaZavr
1519827423
это руководство им вселило такую мысль сколько бы не было градусов не уступим Спартаку и матч не перенесем.
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