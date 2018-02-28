Капитан «Крыльев»: «Раньше же играли в мороз, и ничего»

Капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

«Раньше же играли, и ничего. Болельщики? Для Самары приезд «Спартака» – событие. Зрителям, конечно, придется утеплиться, и тем не менее надеюсь, что соберется полный стадион, что трибуны будут гнать нас вперед.

Воспоминания о том, что «Крылья» в прошлом сезоне разгромили красно-белых 4:0? Не сказал бы, хотя в преддверии поединка об этом напоминают все чаще.

Играй я сейчас за ЦСКА, соперник был бы более принципиальным. Но я футболист «Крыльев», у нас свои задачи и свои взаимоотношения с соперниками. Хотя, безусловно, внутри что-то осталось.

Не думаю, что домашнее поражение вкупе с вылетом из еврокубков добавило «Спартаку» положительных эмоций. Ну да, они уже провели официальные матчи, но мы, знаете ли, тоже не кукурузу на сборах охраняли. Настраивались на все игры, хорошо готовы физически. И соревновательную практику на Кубке ФНЛ получили», – сказал Таранов.

Ранее красно-белые сообщили, что температура в Самаре – минус 18.

Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.