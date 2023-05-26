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    • «Матерятся на всю страну, хотя имеют уважение среди мужчин»: Таранов раскритиковал Дзюбу и Слуцкого

    «Матерятся на всю страну, хотя имеют уважение среди мужчин»: Таранов раскритиковал Дзюбу и Слуцкого

    Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов заявил, что не смотрит юмористические шоу с участием Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

    «Ой, я такое не смотрю, для меня это дичь какая-то. Люди на всю страну выражаются матом, хотя имеют уважение среди мужчин. Для меня это странно, я противник таких вещей.

    Делают они там это, им нравится, миллионы просмотров – ну и пусть. Но я не понимаю, что они несут в массы.

    Да, с Викторовичем в «Крыльях» и работалось легко, и пошутить мог, и напихать, и после игры пиво могли с ним выпить. Но границы-то должны быть. Сейчас их, мне кажется, далеко перешагнули. Совсем попутали спорт с юмором. Может, ему карьера тренера надоела, я уже не знаю», – сказал Таранов.

    • Дзюба играет за «Локомотив».
    • Слуцкий не тренирует после ухода из «Рубина».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24728

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      Уважать дрочера и клоуна могут только им подобные.

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