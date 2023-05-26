«Матерятся на всю страну, хотя имеют уважение среди мужчин»: Таранов раскритиковал Дзюбу и Слуцкого

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов заявил, что не смотрит юмористические шоу с участием Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

«Ой, я такое не смотрю, для меня это дичь какая-то. Люди на всю страну выражаются матом, хотя имеют уважение среди мужчин. Для меня это странно, я противник таких вещей.

Делают они там это, им нравится, миллионы просмотров – ну и пусть. Но я не понимаю, что они несут в массы.

Да, с Викторовичем в «Крыльях» и работалось легко, и пошутить мог, и напихать, и после игры пиво могли с ним выпить. Но границы-то должны быть. Сейчас их, мне кажется, далеко перешагнули. Совсем попутали спорт с юмором. Может, ему карьера тренера надоела, я уже не знаю», – сказал Таранов.