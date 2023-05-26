Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Иван Таранов: «После игры выпью пива – на утро разбитый»

    Бывший защитник ЦСКА, «Крыльев Советов» Иван Таранов раскритиковал пиво как восстановитель для футболистов.

    – Я сейчас прохожу обучение на тренерскую лицензию, там задал вопрос: «Что полезнее после тренировки: пиво или сладкая вода?» Вот ты как думаешь?

    – Без вариантов.

    – Вот и я думал, что пиво лучше. Оказывается, сладкая вода!

    – ???

    – Вот-вот, даже по себе это ощущал. Когда после игры выпью пива – на утро разбитый. А если просто хорошо поем, выпью воды простой побольше (или даже сладкой) – усталости не чувствую!

    – Зачем пьют тогда?

    – Ошибочное представление, что пиво помогает быстрее восстанавливаться. Из поколения в поколение это все шло, но без анализа.

    • Таранов – воспитанник ЦСКА.
    • В «Крыльях» он был с 2008 по 2018 год.
    • За команду он провел в чемпионате 229 матчей, забил 8 голов.

    Новости по теме
    «Матерятся на всю страну, хотя имеют уважение среди мужчин»: Таранов раскритиковал Дзюбу и Слуцкого 1
    Таранов раскрыл подробности знаменитого матча «Терек» – «Крылья» в 2009 году 5
    Таранов определил лучший клуб России по инфраструктуре
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2023 23:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22566

      Persona_non_Grata 19 минут назад

      Меру надо знать !!! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      vaisboston 52 минуты назад

      Так если пять литров пива выпивать, канеш---на утро разбитый

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 