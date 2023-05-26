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Иван Таранов: «После игры выпью пива – на утро разбитый»

26 мая 2023, 23:16
9

Бывший защитник ЦСКА, «Крыльев Советов» Иван Таранов раскритиковал пиво как восстановитель для футболистов.

– Я сейчас прохожу обучение на тренерскую лицензию, там задал вопрос: «Что полезнее после тренировки: пиво или сладкая вода?» Вот ты как думаешь?

– Без вариантов.

– Вот и я думал, что пиво лучше. Оказывается, сладкая вода!

– ???

– Вот-вот, даже по себе это ощущал. Когда после игры выпью пива – на утро разбитый. А если просто хорошо поем, выпью воды простой побольше (или даже сладкой) – усталости не чувствую!

– Зачем пьют тогда?

– Ошибочное представление, что пиво помогает быстрее восстанавливаться. Из поколения в поколение это все шло, но без анализа.

  • Таранов – воспитанник ЦСКА.
  • В «Крыльях» он был с 2008 по 2018 год.
  • За команду он провел в чемпионате 229 матчей, забил 8 голов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Таранов Иван
Комментарии (9)
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Persona_non_Grata
1685137454
Меру надо знать !!! )))
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jek718875
1685141188
Закусывать надо
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PUZIAKA
1685142683
Пивовар Иван Таранов очень любил пиво Пит и жену своего соседа, помещика Казявкина.
Ответить
vek410
1685148823
Может речь про 0,5 бутылочку речь шла, а не как наши футболисты его пьют. Я если пивом накидаюсь вхлам, мне не то что на тренировку идти, мне даже поссать встать не хочется, лежишь терпишь
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Дядя Серёжа
1685157935
И так каждый день...
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eugen-han
1685164001
Пиво действует на организм хуже водки, если честно. Но многие занимаются самообманом, говоря, что пиво полезно. Даже современный квас небезопасен для желудка и печени при регулярном употреблении в больших количествах этого продукта.
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Vratarь
1685179370
Чтобы такую простую вещь понять, надо тренерскую лицензию получать?? Н-да, глубока яма в мозгах простого футболиста...
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LESTER68
1685201657
Губит людей не пиво, губит людей вода!
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maygli
1685224225
" ... Утром встану и падаю, шаг сделаю и падаю. Не держат ноги..., до сих пор трясутся... руки."
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