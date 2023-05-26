Иван Таранов: «После игры выпью пива – на утро разбитый»

Бывший защитник ЦСКА, «Крыльев Советов» Иван Таранов раскритиковал пиво как восстановитель для футболистов.
– Я сейчас прохожу обучение на тренерскую лицензию, там задал вопрос: «Что полезнее после тренировки: пиво или сладкая вода?» Вот ты как думаешь?
– Без вариантов.
– Вот и я думал, что пиво лучше. Оказывается, сладкая вода!
– ???
– Вот-вот, даже по себе это ощущал. Когда после игры выпью пива – на утро разбитый. А если просто хорошо поем, выпью воды простой побольше (или даже сладкой) – усталости не чувствую!
– Зачем пьют тогда?
– Ошибочное представление, что пиво помогает быстрее восстанавливаться. Из поколения в поколение это все шло, но без анализа.
- Таранов – воспитанник ЦСКА.
- В «Крыльях» он был с 2008 по 2018 год.
- За команду он провел в чемпионате 229 матчей, забил 8 голов.
Источник: Sport24