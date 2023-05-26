Иван Таранов: «После игры выпью пива – на утро разбитый»

Бывший защитник ЦСКА, «Крыльев Советов» Иван Таранов раскритиковал пиво как восстановитель для футболистов.

– Я сейчас прохожу обучение на тренерскую лицензию, там задал вопрос: «Что полезнее после тренировки: пиво или сладкая вода?» Вот ты как думаешь?

– Без вариантов.

– Вот и я думал, что пиво лучше. Оказывается, сладкая вода!

– ???

– Вот-вот, даже по себе это ощущал. Когда после игры выпью пива – на утро разбитый. А если просто хорошо поем, выпью воды простой побольше (или даже сладкой) – усталости не чувствую!

– Зачем пьют тогда?

– Ошибочное представление, что пиво помогает быстрее восстанавливаться. Из поколения в поколение это все шло, но без анализа.