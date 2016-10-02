Таранов: «Была выбрана правильная тактика на игру»

Защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился впечатлениями от игры своей команды в матче очередного тура чемпионата России против «Анжи». Отметим, самарский клуб одержал победу со счетом 2:1.

– В этом матче «Крылья» представили собой атакующую команду и показали другую модель игры, она была выбрана специально под «Анжи»?

– Вы заметили, наверное, что мы сегодня начали играть в три нападающих, и это дало свои плоды. Значит, на игру была выбрана правильная тактика. Как будем играть дальше – решать главному тренеру. Главное, что мы смогли забить и выиграть. Отмечу, что сегодня были забиты хорошие голы.

– Какие эмоции испытали после финального свистка?

– Мы давно не побеждали, и уже, честно говоря, забыли, какие эмоции бывают после побед. Это усталость и хорошее настроение.

– Газон октября прошлого года и сегодня сильно различны?

– Да, газон очень хороший, нужно отдать должное администрации, что взялись за него и привели в отличное состояние.

– Пропущенный гол – это следствие потери концентрации или игры на удержание счета?

– Думаю, это следствие наших ошибок и неудачных действий.

– На трибунах сегодня было мало болельщиков...

– Мы сами виноваты в этом. Стараемся, делаем все, что в наших силах, вряд ли кто-то может упрекнуть нас в самоотдаче. Первые туры мы играли с лидерами Чемпионата, где-то удалось сыграть вничью, где-то проиграли. Это ни в коем случае не оправдывает наших результатов, мы должны были брать больше очков. Нужно исправлять ситуацию. Думаю, если будем забивать, выигрывать, то болельщик вернется на «Металлург».

– Сергей Ткачев сказал, что перед игрой вы собрались и хорошо поговорили. Не могли бы раскрыть деталей разговора?

– (Смеется). Не было никакого разговора.