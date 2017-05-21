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    Таранов – о вылете «Крыльев Советов» из РФПЛ: «Эмоций никаких, одна пустота»

    Защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов после матча 30-го тура РФПЛ против «Терека» (1:3) поделился мнением о вылете самарского клуба из РФПЛ.

    Отметим, что после данного поражения волжане опустились на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и следующий сезон проведут в ФНЛ.

    «Лежу на базе, эмоций никаких, одна пустота. Честно говоря, даже ни о чем не думается. Перед матчем с «Тереком» Вадим Скрипченко говорил, чтобы мы играли раскрепощенно и получали удовольствие от футбола, забивали голы и не пропускали. Согласен с такой формулировкой, другое дело, что это удалось не нам, а «Тереку». Наверное, на нас давил результат и турнирное положение в целом, поэтому и не удалось воплотить в жизнь эту установку.

    То, что говорило руководство и министр, останется в раздевалке, не буду выносить сор из избы. Что касается моего выступления, то я никого из игроков не оправдывал. Сказал то, что было у меня внутри», – сказал Таранов

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2017 20:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 мая 2017, 05:22

      Красноярск от меня недалеко, я за Енисей.
      Предпочёл бы Оренбург Крыльям.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 21 мая 2017, 22:07

      Жаль Крылья. Думаю как и Динамо скоро вернется

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 20:50

      Слова из души ! Жаль КС , хорошая команда . Хотя жалость - плохое чувство . Если костяк сохранится - на будущий год ждем в ПФЛ .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      pato08 21 мая 2017, 20:32

      ___

      Кого кого, но самарцев действительно жаль... Прекрасный город, который любит футбол

      ___

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 мая 2017, 20:31

      Как бы по стопам Кубани...луча...и Мордовии не пошли бы...симпатичная команда...чемпиона 4:0 натягивала

      2
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