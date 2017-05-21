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  • Таранов – о вылете «Крыльев Советов» из РФПЛ: «Эмоций никаких, одна пустота»

Таранов – о вылете «Крыльев Советов» из РФПЛ: «Эмоций никаких, одна пустота»

21 мая 2017, 20:24
5

Защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов после матча 30-го тура РФПЛ против «Терека» (1:3) поделился мнением о вылете самарского клуба из РФПЛ.

Отметим, что после данного поражения волжане опустились на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и следующий сезон проведут в ФНЛ.

«Лежу на базе, эмоций никаких, одна пустота. Честно говоря, даже ни о чем не думается. Перед матчем с «Тереком» Вадим Скрипченко говорил, чтобы мы играли раскрепощенно и получали удовольствие от футбола, забивали голы и не пропускали. Согласен с такой формулировкой, другое дело, что это удалось не нам, а «Тереку». Наверное, на нас давил результат и турнирное положение в целом, поэтому и не удалось воплотить в жизнь эту установку.

То, что говорило руководство и министр, останется в раздевалке, не буду выносить сор из избы. Что касается моего выступления, то я никого из игроков не оправдывал. Сказал то, что было у меня внутри», – сказал Таранов

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Таранов Иван
Комментарии (5)
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алекс88
1495387913
Как бы по стопам Кубани...луча...и Мордовии не пошли бы...симпатичная команда...чемпиона 4:0 натягивала
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pato08
1495387937
___ Кого кого, но самарцев действительно жаль... Прекрасный город, который любит футбол ___
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dok66
1495389056
Слова из души ! Жаль КС , хорошая команда . Хотя жалость - плохое чувство . Если костяк сохранится - на будущий год ждем в ПФЛ .
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Decorhome
1495393652
Жаль Крылья. Думаю как и Динамо скоро вернется
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Дядя Серёжа
1495419776
Красноярск от меня недалеко, я за Енисей. Предпочёл бы Оренбург Крыльям.
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