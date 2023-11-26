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  • Таранов: «Кордоба подставил «Краснодар», его следует оштрафовать»

Таранов: «Кордоба подставил «Краснодар», его следует оштрафовать»

26 ноября 2023, 22:31
7

Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов оценил поведение нападающего команды Джона Кордобы.

  • Колумбиец во время матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3) показал неприличный жест судье.
  • Джону показали красную карточку после финального свистка.
  • После этого Кордоба пытался прорваться в судейскую.

«Удалением Кордоба подставил свою команду. Когда футболист удаляется из-за того, что не сдержал свои эмоции, он подводит команду. Тем более когда это такой футболист, как Кордоба, – игрок стартового состава. В профессиональном футболе это недопустимо. Конечно, эмоции. Мы все люди, все мы ошибаемся. Но на таком уровне нельзя себе такое позволять. Нужно держать себя в руках.

Кордоба пытался ворваться в судейскую? Я сторонник того, что после драки кулаками не машут. Что ты докажешь? Только ещe пару матчей дисквалификации получишь. Должно вмешаться руководство и осадить его, раз он сам не понимает. Нужно было обратить внимание на то, что Кордоба чересчур эмоционален, и проконтролировать его уход со стадиона. Но в первую очередь он сам должен понимать, что он делает. Считаю, что за такое, конечно, следует штрафовать. Профессиональный игрок не имеет права допускать такое поведение», – сказал Таранов.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Таранов Иван Кордоба Джон
Комментарии (7)
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Красногвардейчик
1701028188
Ну яйца у Быков оказались перепелиными, этого и следовало ожидать, никакой интриги в чемпионате не будет до тех пор, пока у трёх четырёх клубов, будет примерно равные финансовые возможности, и пока влияние Газпрома на РПЛ не уберут
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ArReal
1701036436
Подставил? да плевать ему на Краснодар - просто получит не сколько матчей дисквалификации, да на каникулы поедет на месяц раньше....Какие тупые люди у нас возле футбола))не понимают всех этих латинских штучек))Если его оштрафовать - он приостановит контракт и не вернётся...вот и всё...Его многие клубы с руками оторвут!
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spam2009
1701051805
Подставил он кого или не подставил, зато отпуск раньще начался, вот и весь сказ
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Давид59
1701062935
Сперва подставил команду Черников. Чистая красная на Сиссе. Шипами, грубо. Но ни судья, ни ВАР ничего не видят. Вот так у нас игроков и ломают. Сиссе ногу подморозили, но этого хватило на 10 минут.
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САДЫЧОК
1701062938
Да всё норм, будет у Краснодара!
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Дядя Серёжа
1701063843
Сдулся Краснодар..., если не лопнул...
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