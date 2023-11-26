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    • Таранов: «Кордоба подставил «Краснодар», его следует оштрафовать»

    Таранов: «Кордоба подставил «Краснодар», его следует оштрафовать»

    Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов оценил поведение нападающего команды Джона Кордобы.

    • Колумбиец во время матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3) показал неприличный жест судье.
    • Джону показали красную карточку после финального свистка.
    • После этого Кордоба пытался прорваться в судейскую.

    «Удалением Кордоба подставил свою команду. Когда футболист удаляется из-за того, что не сдержал свои эмоции, он подводит команду. Тем более когда это такой футболист, как Кордоба, – игрок стартового состава. В профессиональном футболе это недопустимо. Конечно, эмоции. Мы все люди, все мы ошибаемся. Но на таком уровне нельзя себе такое позволять. Нужно держать себя в руках.

    Кордоба пытался ворваться в судейскую? Я сторонник того, что после драки кулаками не машут. Что ты докажешь? Только ещe пару матчей дисквалификации получишь. Должно вмешаться руководство и осадить его, раз он сам не понимает. Нужно было обратить внимание на то, что Кордоба чересчур эмоционален, и проконтролировать его уход со стадиона. Но в первую очередь он сам должен понимать, что он делает. Считаю, что за такое, конечно, следует штрафовать. Профессиональный игрок не имеет права допускать такое поведение», – сказал Таранов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.11.2023 22:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2696

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ну яйца у Быков оказались перепелиными, этого и следовало ожидать, никакой интриги в чемпионате не будет до тех пор, пока у трёх четырёх клубов, будет примерно равные финансовые возможности, и пока влияние Газпрома на РПЛ не уберут

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      Рейтинг: +5585

      Ziklop > Красногвардейчик 22 минуты назад

      кто сегодня Быкам помешал играть, они же как сонные мухи были? газпром яйца не нагрел?
      Кордоба ваще должен был в первом тайме забивать, а не спать на поле, когда на него простреливают.

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