Таранов: «Кордоба подставил «Краснодар», его следует оштрафовать»

Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов оценил поведение нападающего команды Джона Кордобы.

Колумбиец во время матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3) показал неприличный жест судье.

Джону показали красную карточку после финального свистка.

После этого Кордоба пытался прорваться в судейскую.

«Удалением Кордоба подставил свою команду. Когда футболист удаляется из-за того, что не сдержал свои эмоции, он подводит команду. Тем более когда это такой футболист, как Кордоба, – игрок стартового состава. В профессиональном футболе это недопустимо. Конечно, эмоции. Мы все люди, все мы ошибаемся. Но на таком уровне нельзя себе такое позволять. Нужно держать себя в руках.

Кордоба пытался ворваться в судейскую? Я сторонник того, что после драки кулаками не машут. Что ты докажешь? Только ещe пару матчей дисквалификации получишь. Должно вмешаться руководство и осадить его, раз он сам не понимает. Нужно было обратить внимание на то, что Кордоба чересчур эмоционален, и проконтролировать его уход со стадиона. Но в первую очередь он сам должен понимать, что он делает. Считаю, что за такое, конечно, следует штрафовать. Профессиональный игрок не имеет права допускать такое поведение», – сказал Таранов.

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