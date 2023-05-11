Таранов определил лучший клуб России по инфраструктуре

Экс-защитник ЦСКА, «Краснодара» и «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал об условиях в краснодарском клубе.

– По условиям «Краснодар» – один из лучших клубов России. Почувствовал разницу с «Крыльями»?

– Смотря, о чем речь. «Крылья» – клуб с огромной историей, на днях отметили 81 год. «Краснодар» – совсем молодая команда, у которой пока нет фанатских традиций и таких преданных болельщиков.

В плане популярности нельзя сравнивать «Крылья» и «Краснодар». Но по инфраструктуре «Краснодар» – лучший клуб в России.

Погода в регионе позволяет круглый год играть на хороших зеленых полях, условия для работы и восстановления – отличные.

При этом без лишней роскоши – чартерами летала только основа, а вторая команда на матчи ФНЛ добиралась обычными регулярными рейсами.