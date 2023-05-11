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    Таранов определил лучший клуб России по инфраструктуре

    Экс-защитник ЦСКА, «Краснодара» и «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал об условиях в краснодарском клубе.

    – По условиям «Краснодар» – один из лучших клубов России. Почувствовал разницу с «Крыльями»?

    – Смотря, о чем речь. «Крылья» – клуб с огромной историей, на днях отметили 81 год. «Краснодар» – совсем молодая команда, у которой пока нет фанатских традиций и таких преданных болельщиков.

    В плане популярности нельзя сравнивать «Крылья» и «Краснодар». Но по инфраструктуре «Краснодар» – лучший клуб в России.

    Погода в регионе позволяет круглый год играть на хороших зеленых полях, условия для работы и восстановления – отличные.

    При этом без лишней роскоши – чартерами летала только основа, а вторая команда на матчи ФНЛ добиралась обычными регулярными рейсами.

    • Таранов выступал за «Краснодар» с 2018 по 2019 год.
    • За основу он провел 1 матч – против «Валенсии».
    • За «Краснодар-2» отыграл 43 матча и забил 5 голов.

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    Источник: Metaratings

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    11.05.2023 20:38
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