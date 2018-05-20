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Эмре Чолак
Статистика
Эмре Чолак - статистика
Завершил карьеру
20 мая 1991 (35)
#8 | Полузащитник
168 см | 60 кг
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Турция. Суперлига 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
18
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2 : 1
20.05.2018
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2 : 4
12.05.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1 : 1
05.05.2018
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Депортиво
2 : 4
29.04.2018
Барселона
1' - 90'
64'
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
0 : 0
20.04.2018
Депортиво
1' - 90'
27'
Испания. Примера, 33 тур
Депортиво
0 : 0
17.04.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
2 : 3
14.04.2018
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2018
Малага
1' - 90'
51'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1 : 0
01.04.2018
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1 : 1
17.03.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Жирона
2 : 0
09.03.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
1 : 1
03.03.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3 : 0
28.02.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0 : 0
23.02.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0 : 1
12.02.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
02.02.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал
7 : 1
21.01.2018
Депортиво
54' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Депортиво
1 : 2
13.01.2018
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
1 : 1
07.01.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Депортиво
1 : 3
23.12.2017
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
4 : 0
17.12.2017
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1 : 0
09.12.2017
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
2 : 0
02.12.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Депортиво
2 : 2
26.11.2017
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Малага
3 : 2
19.11.2017
Депортиво
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
0 : 1
04.11.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Лас-Пальмас
1 : 3
30.10.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 2
23.10.2017
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0 : 0
15.10.2017
Депортиво
1' - 90'
56'
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2 : 1
30.09.2017
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
4 : 1
24.09.2017
Депортиво
1' - 74'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1 : 0
20.09.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
2 : 1
16.09.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
2 : 2
26.08.2017
Депортиво
1' - 54'
31'
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