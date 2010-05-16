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Эсекиэль Луна
Статистика
Эсекиэль Луна - статистика
Завершил карьеру
19 ноября 1986 (39)
#19 | Защитник
178 см | 73 кг
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тенерифе
23
1
0
9
2
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
1 : 0
16.05.2010
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
4 : 1
04.05.2010
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Тенерифе
0 : 0
10.04.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
3 : 0
03.04.2010
Тенерифе
1' - 74'
14'
Испания. Примера, 29 тур
Малага
1 : 1
27.03.2010
Тенерифе
46' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Тенерифе
1 : 5
27.02.2010
Реал
1' - 90'
70'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
4 : 1
21.02.2010
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Тенерифе
1 : 0
15.02.2010
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1 : 0
07.02.2010
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Тенерифе
1 : 3
31.01.2010
Сарагоса
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 19 тур
Тенерифе
0 : 0
24.01.2010
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
1 : 1
17.01.2010
Тенерифе
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 17 тур
Тенерифе
0 : 5
10.01.2010
Барселона
1' - 90'
86'
30'
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
2 : 0
03.01.2010
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
2 : 1
13.12.2009
Тенерифе
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3 : 3
29.11.2009
Тенерифе
1' - 90'
85'
87'
90'
Испания. Примера, 11 тур
Тенерифе
1 : 2
21.11.2009
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Тенерифе
2 : 2
07.11.2009
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
5 : 0
01.11.2009
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Тенерифе
1 : 0
25.10.2009
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
2 : 1
18.10.2009
Тенерифе
1' - 90'
37'
Испания. Примера, 6 тур
Тенерифе
0 : 1
03.10.2009
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
3 : 0
26.09.2009
Тенерифе
1' - 90'
61'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
4 : 0
19.09.2009
Тенерифе
1' - 75'
23'
75'
Испания. Примера, 2 тур
Тенерифе
2 : 1
13.09.2009
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
1 : 0
29.08.2009
Тенерифе
1' - 90'
19'
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