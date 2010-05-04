Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Тенерифе
Барселона - Тенерифе: обзор матча 04 мая 2010
Барселона
04.05.2010, вторник, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
4 : 1
Завершен
Тенерифе
17'
Л. Месси
63'
Б. Кркич
77'
Педро
90+3'
Л. Месси
39'
Роман
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Тенерифе
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
+3
Замена
Анхель
️️️️
А. Альфаро
Замена
Т. Анри
️️️️
Б. Кркич
ГОЛ! 3:1!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Омар
️️️️
Роман
Желтая карточка
Эктор
Желтая карточка
А. Альфаро
Замена
С. Бускетс
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ! 2:1!
Б. Кркич
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
Нино
️️️️
Д. Коме
Замена
Педро
️️️️
Ж. Пике
ГОЛ! 1:1!
Роман
Пас отдал
Д. Коме
Желтая карточка
Х. Кулебрас
Желтая карточка
П. Сисилиа
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
З. Ибрагимович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Боян Кркич
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
24
Эктор
ЛЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
23
Микель Алонсо
ЦП
5
Маноло
(К)
ЦП
15
Роман
ЦП
20
Алехандро Альфаро
ЛФ
14
Даниэль Коме
ЦФ
17
Хуанлу
РФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
2
Марк Бертран
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
7
Омар
ЦП
20
Рики
АП
11
Нино
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
17
Максвелл
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
6
Хави
42
Туре
20
Кейта
10
Месси
9
Кркич
11
Ибрагимович
4-3-3
13
Арагонесес
24
Кулебрас
6
Сисилиа
19
Луна
24
Эктор
23
Алонсо
5
Маноло
15
Роман
17
Хуанлу
14
Коме
20
Альфаро
11
Ибрагимович
5
Бускетс
5
Бускетс
11
Ибрагимович
3
Пике
9
Педро
9
Педро
3
Пике
9
Кркич
12
Анри
12
Анри
9
Кркич
15
Роман
7
Омар
7
Омар
15
Роман
14
Коме
11
Нино
11
Нино
14
Коме
20
Альфаро
9
Анхель
9
Анхель
20
Альфаро
Остались в запасе
Барселона
Тенерифе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Луис Гарсиа
ВР
2
Марк Бертран
ПЗ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Рики
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
2
Марк Бертран
ПЗ
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Рики
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Барселона - Тенерифе
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Тенерифе
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
7
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
12
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
7
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
12
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+