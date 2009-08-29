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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Тенерифе
Сарагоса - Тенерифе: обзор матча 29 августа 2009
Сарагоса
29.08.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Тенерифе
74'
Х. Арисменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Тенерифе
Замена
И. Обрадович
️️️️
И. Уче
Замена
Г. Сайсар
️️️️
Д. Коме
Желтая карточка
Маноло
Желтая карточка
Х. Арисменди
Замена
Анхель
️️️️
А. Альфаро
ГОЛ! 1:0!
Х. Арисменди
Замена
М. Бабич
️️️️
А. Агилар
Замена
А. Эррера
️️️️
Д. Пеннант
Замена
Омар
️️️️
Роман
Желтая карточка
К. Бельвис
Желтая карточка
Роман
19'
Желтая карточка
Э. Луна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
0
Роберто Айяла
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Маноло
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
15
Роман
ЦП
20
Рики
АП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
7
Омар
ЦП
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-4-1-2
22
Каррисо
0
Пабло Амо
0
Айяла
25
Лагуардия
23
Понцио
21
Агилар
14
Габи
7
Пеннант
7
Хорхе Лопес
14
Арисменди
14
Уче
4-2-3-1
13
Арагонесес
2
Бертран
5
Маноло
19
Луна
16
Бельвис
22
Леон
15
Роман
20
Рики
20
Альфаро
14
Коме
11
Нино
14
Уче
37
Обрадович
37
Обрадович
14
Уче
21
Агилар
0
Бабич
0
Бабич
21
Агилар
7
Пеннант
21
Эррера
21
Эррера
7
Пеннант
14
Коме
11
Сайсар
11
Сайсар
14
Коме
15
Роман
7
Омар
7
Омар
15
Роман
20
Альфаро
9
Анхель
9
Анхель
20
Альфаро
Остались в запасе
Сарагоса
Тенерифе
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
23
Микель Алонсо
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
23
Микель Алонсо
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Сарагоса - Тенерифе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
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