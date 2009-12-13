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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Тенерифе
Хетафе - Тенерифе: обзор матча 13 декабря 2009
Хетафе
13.12.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Тенерифе
37'
Х. Анхель Альбин
68'
Х. Анхель Альбин
81'
Хуанлу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Тенерифе
Замена
П. Риос
️️️️
Х. Анхель Альбин
Желтая карточка
Э. Луна
Замена
К. Мариус Контра
️️️️
Марио
ГОЛ! 2:1!
Хуанлу
Замена
Хуанлу
️️️️
Рики
Замена
Д. Беленгуэр
️️️️
Д. Парехо
ГОЛ! 2:0!
Х. Анхель Альбин
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
Д. Коме
Замена
Анхель
️️️️
Омар
ГОЛ! 1:0!
Х. Анхель Альбин
Желтая карточка
Х. Анхель Альбин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
14
Педро Леон
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
24
Эктор
ЛЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
7
Омар
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
20
Рики
АП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
16
Педро Риос
ПВ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
15
Роман
ЦП
17
Хуанлу
ПВ
9
Анхель
ЦФ
4-3-2-1
13
Кодина
2
Мане
6
Диас
23
Торрес
3
Марио
14
Гавилан
10
Парехо
18
Боатенг
7
Ману
14
Леон
25
Альбин
3-2-3-1
13
Арагонесес
19
Луна
6
Сисилиа
24
Эктор
7
Омар
22
Леон
20
Альфаро
20
Рики
14
Коме
11
Нино
10
Парехо
4
Беленгуэр
4
Беленгуэр
10
Парехо
3
Марио
11
Контра
11
Контра
3
Марио
25
Альбин
16
Риос
16
Риос
25
Альбин
14
Коме
7
Айосе
7
Айосе
14
Коме
20
Рики
17
Хуанлу
17
Хуанлу
20
Рики
7
Омар
9
Анхель
9
Анхель
7
Омар
Остались в запасе
Хетафе
Тенерифе
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
Главный тренер
Виктор Муньос
1
Луис Гарсиа
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
23
Микель Алонсо
ЦП
15
Роман
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
23
Микель Алонсо
ЦП
15
Роман
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Хетафе - Тенерифе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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